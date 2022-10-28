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D-100 karayolunda zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde 5 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekleme: 28.10.2022 - 22:38 Güncelleme: 28.10.2022 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
D-100 karayolunda zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldiKaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ercan A. idaresindeki rulo sac yüklü tırın ani fren yapmasıyla birlikte Emirhan A. yönetimindeki tır, Şevval T. idaresindeki otomobil, Yücel K. yönetimindeki otomobil ve Kenan B. idaresindeki otomobil birbirine girdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın şiddetiyle Ercan A. idaresindeki tırın taşıdığı tonlarca ağırlıktaki rulo saclar yola düşerken, Şevval T., Emel T. ile Yücel K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrasında D-100 İstanbul istikameti üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ÇOK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ GELDİ'

Kazanın sesini duyunca koşarak olay yerine geldiklerini söyleyen Ekrem Kaptan, 'Biz ileride arkadaşlarla oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. Bir fren sesi duyduk, bir gürültü geldi. Hemen bu tarafa doğru koştuk. Burada kaza olduğunu gördük. Hemen 112'yi aradık. Zaten bizden önce de arayanlar olmuş. Çok büyük bir gürültü geldi. Biz de şoke olduk. Tanesi 15 tondan 30 tonluk rulolar bunlar. Allah'tan insanların üzerine düşmemiş. Herkese geçmiş olsun' dedi.

D-100 karayolunda zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

'BU DEMİR PROFİLLER ARABALARIN ÜZERİNE DÜŞSEYDİ ÖLÜ DE OLABİLİRDİ'

Kazanın, tırların ani fren yapması sonrasında gerçekleştiğini aktaran Melik Muti ise 'Mavi tır ani fren yapıyor, sarı tır da ani fren yapınca üzerindeki demir profiller düşüyor. Düştükten sonra da arkadakiler kaçmaya çalışıp kaçamayınca zincirleme kaza oluyor. Bu demir profiller Allah'tan arabaların üzerine düşmedi, düşseydi ölü de olabilirdi. Tırcıların daha yavaş gitmelerini, daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Çok şükür ölü yok' diye konuştu.

'KIL PAYI KURTARMIŞ'

Araçların süratli bir şekilde seyrettiğini ve birbirlerini sıkıştırdıklarını dile getiren Ferhat Kepür de 'Öndeki fren yapınca peş peşe kazalar oldu. Bir tanesi arabaya düşmüş olsa araba pert olurdu. Kıl payı kurtarmış. 112'yi aradım. Çok fazla kaza oluyor burada. Muhtemelen tırcılar hız yaptığı için böyle oluyor' şeklinde konuştu.
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