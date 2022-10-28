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CHP’li vekiller mahkemeyi basmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı...

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davanın duruşması sırasında aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu kişilerin mahkeme heyetine yönelik söylemleri üzerine soruşturma başlatıldı.

CHP’li vekiller mahkemeyi basmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı...
Ekleme: 28.10.2022 - 12:04 Güncelleme: 28.10.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
CHP’li vekiller mahkemeyi basmıştı! Başsavcılık soruşturma başlattı...
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da sanıkları arasında yer aldığı davanın duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik söylemleri incelemeye aldı.

Başsavcılık, duruşmada ve adliye koridorlarında yaşananlarla ilgili "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın dosyalarının, milletvekili olmaları nedeniyle ayrılarak soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin belirleneceği öğrenildi.

DURUŞMAYA ARA VERİLMİŞTİ

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan, Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları, 30'a yakın da milletvekili katılmıştı.

Sanık Vefa Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.
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