İstanbullular dikkat! Kozyatağı-Maltepe yolu trafiğe kapatılacak
İstanbul'da D100 karayolu Kozyatağı-Maltepe yönünün 30 Ekim 2022 23.00 - 31 Ekim 2022 06.00 arası asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı olacağı açıklandı.
İstanbul'da D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de 23.00-06.00 saatleri arasında asfalt yenileme çalışma yapılacağı için ulaşım yan yoldan sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan duyuruda, 'D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde, 30 Ekim 2022 tarihinde 23.00-06.00 saatleri arasında yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır.' bilgilendirmesi yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan duyuruda, 'D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde, 30 Ekim 2022 tarihinde 23.00-06.00 saatleri arasında yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır.' bilgilendirmesi yapıldı.