  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbullular dikkat! Kozyatağı-Maltepe yolu trafiğe kapatılacak

İstanbul'da D100 karayolu Kozyatağı-Maltepe yönünün 30 Ekim 2022 23.00 - 31 Ekim 2022 06.00 arası asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı olacağı açıklandı.

Ekleme: 27.10.2022 - 16:17 Güncelleme: 27.10.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular dikkat! Kozyatağı-Maltepe yolu trafiğe kapatılacakİstanbul'da D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde 30 Ekim'de 23.00-06.00 saatleri arasında asfalt yenileme çalışma yapılacağı için ulaşım yan yoldan sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında yer alan duyuruda, 'D100 Kozyatağı-Maltepe yönünde, 30 Ekim 2022 tarihinde 23.00-06.00 saatleri arasında yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır.' bilgilendirmesi yapıldı.


TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
Acı gerçeği itiraf ettiler: Alman ekonomisi resesyonda
CHP’den Mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar
Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor