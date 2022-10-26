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Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönünde iftiralar atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı savunduğu yazılarını ortaya koyarak; Bakın sizin İl Başkanınız TSK’yı kimyasal silah kullanma iftirasını atanları savunan biri. Memleketini seven bir insan bunların arkasından gidemez. Canan Kaftancıoğlu da bir militandır, bir provokatördür" ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır
Ekleme: 26.10.2022 - 12:12 Güncelleme: 26.10.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki konuları değerlendiren Osman Gökçek; CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki tweetlerini izleyicilerle paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarıyla Şebnem Koruru Fincancı'yı savunduğunu söyleyen Gökçek şu ifadeleri kullandı;

"CHP iktidar olsa bu Canan Kaftancıoğlu’nun bakan olmayacağının garantisini kim verebilir?"

"HDP’lilerin nefreti desteklediğini görüyoruz. Tabi içlerinde CHP’liler de var. Ekrem İmamoğlu’nun kankası, İstanbul’da HDP’ye kucak açan ve onların destekçisi olan- hatırlayın bir teröristin Sakine Cansız’ın ölümüyle alakalı tweet atan- Canan Kaftancıoğlu’nun attığı bir tweet var. Canan Kaftancıoğlu, Şebnem Korur Fincancı’nın öğrencisi olmaktan gurur duymuş. Ey CHP’liler… Ey İstanbul’da Atatürkçüyüm diye CHP’ye oy atanlar… Bakın sizin İl Başkanınız TSK’yı kimyasal silah kullanma iftirasını atanları savunan biri. Memleketini seven bir insan bunların arkasından gidemez. Canan Kaftancıoğlu da bir militandır. Bunu açık olarak söylüyorum. Bir provokatördür. Bu ülkede İnşallah 2023 seçimlerinden sonra bu ve bunun gibilerinin tamamen siyasi arenadan silindiği bir dönemi yaşayacağız. O yüzden diyoruz. Türkiye için bir eşik. Gerçekten karar verme dönemi. Türkiye’yi sözde Ermeni Soykırımları’nı savunan, sözde kimyasal silah kullanıldığı yalanlarını savunan, pkk terör örgütünün kurucularını savunan bu zihniyet mi yönetecek Türkiye’yi; yoksa milli ve yerli olan Cumhur İttifakı mı yönetecek? Seçim bunun arasında geçecek. Düşünün yarın CHP iktidar olsa bu Canan Kaftancıoğlu’nun bakan olmayacağının garantisini kim verebilir? Kimin savunucusu? ‘TSK Kimyasal silah kullandı’ diyenlerin savunucusu. İnanıyorum milletimiz bunların dersini verecek ve bunların içinde CHP’liler de olacak."

Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep ederken; Fincancı’nın evinde yapılan aramada tabanca, kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.

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