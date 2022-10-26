Antalya merkezli tefecilik operasyonu: 12 şüpheli gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bazı kişilerin tefecilik yaptığına dair ihbar üzerine cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.İzmir ve Konya'da jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda, Manavgat'taki bulunan şahıslar teknik ve fiziki takibe alınarak tespit edildi.İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat, Konya ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 'Tefecilik', 'Silahla Tehdit', 'Yağma' ve 'Kasten Yaralama' suçlarını işledikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, tapu, mali evrakla 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ele geçirildi.Ekipler tabancalardan birini, sayfaları kesilerek oyulan ajandanın içinde buldu.Şüpheliler gözaltına alındı.