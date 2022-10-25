Suç örgütüne şafak vakti operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Seyhan İlçesinde "çıkar amaçlı suç örgütü" kurulduğunu ve 31 kişinin bu örgüt ile birlikte hareket ettiğini tespit etti.Polis yaptığı çalışmada ayrıca örgütün nitelikli yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ve silah ticareti yapma gibi 14 ayrı suça karıştıklarını saptadı.SORGULARI SÜRÜYORPolis zanlıların yakalanması için savcılık talimatıyla şafak vakti 31 şüphelinin yakalanması için adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda özel harekat polis kapıları kırarak evlere girdi. Evlerde yapılan aralamalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis 26 zanlıyı da gözaltına aldı.Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.