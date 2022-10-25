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NATO Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasını reddetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın ortaya attığı Ukrayna'nın kendi topraklarında radyoaktif içerikli "kirli bomba" kullanabileceği iddiasını reddettiklerini bildirdi.

NATO Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasını reddetti.
Ekleme: 25.10.2022 - 00:13 Güncelleme: 25.10.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
NATO Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasını reddetti.
Stoltenberg, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kirli bomba kullanmaya hazırlandığına dair Rusya'nın yönelttiği iddiayı ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile konuştuğunu belirtti.

'NATO müttefikleri bu iddiayı reddetmektedir.' ifadesini kullanan Stoltenberg, Rusya'nın bu iddiayı gerginliği tırmandırmak için bahane olarak kullanmaması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna'ya 'sarsılmaz' desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.
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