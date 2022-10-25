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FETÖ evleri darphane gibi: Koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş...

Adana polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı “Gazi Turgut Aslan Operasyonunda” hücre evlerinde yapılan aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi. Söz konusu paraların, özellikle örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanmış ve etkin pişmanlıktan yararlanmamış kişilere ve ailelerine gönderildiği belirlendi.

Ekleme: 25.10.2022 - 09:58 Güncelleme: 25.10.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
FETÖ evleri darphane gibi: Koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş...
FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' çerçevesinde, Adana'da da çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5'i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin 'kurye' olarak adlandırıldıkları, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü kaydedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zekeriya Y., Önder T., Atilla Ü., Murat D., Fidan Y., Bahattin S., Mehmet K., Bekir Ç. ile Mehmet Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı; 5 kişi adli kontrol şartı, 19 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgütün gönderdiği parayı, verilecek kişinin T.C. kimlik numarasını alıcı ve gönderici kısmına yazıp, kartsız işlemle PTT ATM'sinden yatırdığı ortaya çıktı. Söz konusu paraların, özellikle örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanmış ve etkin pişmanlıktan yararlanmamış kişilere ve ailelerine gönderildiği belirlendi.

Öte yandan tutuklu Atilla Ü.'nün, örgütün parasını gönderdiği anlar ATM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, "Tanımadığım bir kişi telefonla arayıp, yardım etmek istediği aileler olduğunu söyledi. Daha sonra da bana parayı gönderdi. Ben de bana söylediği kişiye bu paraları gönderdim" ve "Sokakta karşılaştığım ak sakallı bir adam, yardıma muhtaç ailelere göndermem için bana para verdi. Nedenini sormadım" şeklinde ifade verdikleri belirtildi.
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