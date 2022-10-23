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FETÖ'cülerden gazetecilere saldırı! Almanya'da skandal olay!

Almanya'nın Frankurt kentindeki bir kitap fuarında FETÖ'nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoyun, AHaber ekibine müdahale etti. Sözde imam Karakoyun, AHaber muhabiri İsmail Erel'in telefonunu zorla almaya çalıştı. Erel elinden hafif şekilde yaralandı.

FETÖ'cülerden gazetecilere saldırı! Almanya'da skandal olay!
Ekleme: 23.10.2022 - 18:52 Güncelleme: 23.10.2022 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cülerden gazetecilere saldırı! Almanya'da skandal olay!
Skandal olay, Avrupa'nın en büyük kitap fuarında yaşandı. AHaber muhabiri İsmail Erel ve Fatih Yılmaz, Sabah Gazetesi muhabiri Mustafa Akbaba ile söz konusu fuarda haber çalışması gerçekleştiriyordu.

Bu esnada fuarda FETÖ'nün medya tetikçilerinden Cevheri Güven yine FETÖ'cü Bedrettin Uğur ile 'Gerçek demokrasilerde insan hakları' adlı bir program düzenliyordu.

O saldırı ise AHaber ekibinin programda Türkiye'yi karalamaya çalışan FETÖ'cüleri kayıt altına aldığı esnada gerçekleşti.

Görüntülerde; FETÖ'nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoyun'un, İsmail Erel'e müdahalede bulunup telefonunu zorla almaya çalışması yer alıyor.

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