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Nureddin Nebati: Türkiye'yi üretim merkezi haline getireceğiz

Bakan Nebati, ekonomik dönüşüm mesajı verdi. ABD basınına konuşan Nebati, "Kararlılığımızı hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ekleme: 21.10.2022 - 09:22 Güncelleme: 21.10.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati: Türkiye'yi üretim merkezi haline getireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta ABD'de temaslarda bulundu.

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katıldı.

Üretim merkezi vurgusu
Wall Street Journal gazetesine röportaj veren Nebati, hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin konuştu.

Nebati, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

"Acının şiddetini artıran şey savaş oldu"
"Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." yorumunu yapan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı, G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını anlattı.

"Ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmalıyız"
AA'nın aktardığına göre, Nureddin Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor." diye ekledi.

"Türkiye, kendisini yeni duruma uyarlayabilir"
Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, şöyle dedi:

"Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir."
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