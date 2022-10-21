Video Huggy Wuggy oyuncağı çocukları olumsuz etkiliyor

Türker Akıncı'nın hazırlayıp sunduğu Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ne Var Ne Yok programına dün yayınlanan bölümünde Yazar Murat Akan konuk oldu.Huggy Wuggy oyuncaklarının arka planına mercek tutulduğu bölümde anne ve babalar oyuncağın çocukların psikolojisini olumsuz etkilediği yönünde bilgilendirildi.Yazar Murat Akan konuyla alakalı olarak aileleri uyarırken; 'Çocuğun neyi izlediği çok önemli. Ve izlediği şeyde nasıl bir subliminal mesaj var çok önemli. Hedef çocuklar zaten. 'Ağaç yaşken eğilir' diye bir atasözü var. Boşuna söylenmemiş. Dolayısıyla çocukları şimdiden yetiştirmeye, korkutmaya çalışıyorlar. Korkan insan ne yapar? Bir otoriteye himet eder.' ifadelerini kullandı.