Avcılar'da minibüse çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde kaza yaşandı.Henüz kimliği öğrenilemeyen bir sürücü seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç aynı yöne giden Soner Özdemir kontrolündeki panelvan araca yandan çarptı.Kazanın şiddetiyle takla atan otomobilin içindekilerden 4 kişi yaralandı.Özdemir ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar müdahale ederek, aracın içindeki yaralıları çıkardı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan 3 kişinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Öte yandan kaza nedeniyle E-5 ana yol bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin gelmesiyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.İHA'nın aktarımına göre; Küçükçekmece’ye kadar uzanan trafik, bir süre sonra aracın çekilmesiyle açıldı.Kaza yapan aracın hızlı olduğunu ileri süren görgü tanığı, “Arkadan hızlı geliyordu, birden çarpıp savrularak kendini buraya attı. Sonra yere yattı, bebekler, yaralılar vardı, hafifti.” diye konuştu.Kaza ilgili konuşan panelvan araç sürücüsü Soner Özdemir, “Seyir halindeyken arkadan gelip vurdu, fark etmedim. Trafik yavaşlamaya başladı, bizde frene bastık, aniden gelip vurdu. Yaralı bir babaanne vardı, çoluk çocuk vardı onlar da hafif atlattı, kurtuldu.” dedi.