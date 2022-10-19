MSB duyurdu! Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli Kıyıköy açıklarında bir mayın tespit edilen bir mayının olay yerine sevk edilen SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.