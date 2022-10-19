MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. Yeni haftanın takımların belli olmasının ardından kırmızı ve mavi takım dün akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, MasterChef'te haftanın ilk takım oyununu kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları açıklandı mı? işte detaylar...MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar dün akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, 7 çeşit kanepe yapmalarını istendi. Özel misafirlerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi Serpilay oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Dokunulmazlığın sahibi Serpilay 1. eleme adayı olarak Tayfun'u belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Gamze oldu.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Mavi TakımBüşra (Takım kaptanı)GamzeTayfunGörkemBurak KayaSerpilayAyazBurakKırmızı TakımTolga (Takım kaptanı)MetinYağızAtikeKıvançBarışFatma Nur