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MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Özel misafirlerin ağırlandığı programda, usta jüri üyeleri yarışmacılardan, 7 çeşit kanepe yapmalarını istedi. Yeni haftanın takımların belli olmasının ardından, ilk dokunulmazlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. İşte haftanın ilk eleme adayları...

Ekleme: 19.10.2022 - 02:59 Güncelleme: 19.10.2022 - 03:06 / Editör: Ozge Selin
MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. Yeni haftanın takımların belli olmasının ardından kırmızı ve mavi takım dün akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, MasterChef'te haftanın ilk takım oyununu kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları açıklandı mı? işte detaylar...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar dün akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, 7 çeşit kanepe yapmalarını istendi. Özel misafirlerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi Serpilay oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığın sahibi Serpilay 1. eleme adayı olarak Tayfun'u belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Gamze oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

Mavi Takım

Büşra (Takım kaptanı)
Gamze
Tayfun
Görkem
Burak Kaya
Serpilay
Ayaz
Burak

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

Kırmızı Takım

Tolga (Takım kaptanı)
Metin
Yağız
Atike
Kıvanç
Barış
Fatma Nur
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