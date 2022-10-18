Yaralı madenci İbrahim Çeliktaş yoğun bakımdan servise alındı

Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Hiperbarik Oksijen tedavisi alan İbrahim Çeliktaş, yoğun bakımdan servise alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Çeliktaş'ın durumu iyiye gidiyor.

Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan 6 hasta, uçak ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.DURUMU İYİYE GİDİYORYaralılardan 5'inin durumu ciddiyetini korurken, durumu daha iyi olan İbrahim Çeliktaş ise Hiperbarik Oksijen tedavisi alıyordu. Durumu iyiye giden Çeliktaş'ın yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi. Hastanın Hiperbarik Oksijen tedavisini ne kadar süre alacağı ise süreç içerisinde belli olacak.