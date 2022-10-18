Avcılar Belediyesi’nde bin 200 personel iş bırakma eylemi başlattı

Bir CHP'li belediyede daha işçiler grev kararı aldı. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri 106 gündür süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı.Avcılar Belediyesinde iki seneyi kapsayacak sözleşmenin enflasyon koruması olmasını talep ettiklerini dile getiren Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, belediye yönetimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) bu talebi kabul etmediğini söyledi.22 Haziran'da Belediye İş Sendikası İstanbul 2 No.lu şubesi ile Avcılar Belediyesi İştiraki Bathone A.Ş. arasında toplu sözleşme görüşmeleri başlatıldı. 13Eylül'deki 4'üncü görüşmeden anlaşma kararı çıkmadı. Belediye tarafından bin 200 işçi ve sözleşmeli personele brüt 7 bin 800 TL maaş teklif edildi. Avcılar Belediyesi'nden sendikanın talebi ise 11 bin TL oldu. Uzlaşma sağlanamaması ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerin görüşme teklifine yanaşmaması sonrasında 27 Eylül'de grev kararı alındı. 20 günlük uzatma sürecinde belediye ile sendika temsilcileri arasında uzun bir görüşme yapıldı. Ancak uzlaşmaya varılmayınca işçiler bugün itibariyle iş bırakma eylemi başladı.Avcılar Belediye binası önünde toplanan işçiler adına konuşan Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, başlatılan grevin kendilerini buna zorlayan yönetimin suçu olduğunu belirtti. Yurdakul, toplu sözleşmenin bir an önce imzalanması için çabalayacaklarını söyleyerek, "Sayın Başkanım, keşke burada olsaydınız da bugün bu toplanmayı toplu sözleşme imza töreni olarak şölene çevirmiş olsaydık. Herkesin ailesi gibi buradaki işçilerin ailesi de kutsal. Birilerinin ailesi, çocukları birinci sınıf buradakilerin çocukları ikinci sınıf değil" dedi.Yurdakul, grevin kırılması için çaba yürütüldüğünü ve arkadaşlarının tehdit edildiğini ifade ederek, "Burada tek bir kişinin burnu kanarsa bunun faturası size kesilir. Bu işi fazla germeyin. Grevin ilk günü bu işi bitirelim. Belediyeden enflasyon artı 5 puan refah payı istiyoruz. Belediye ise bize 2021 ücretleri üzerinden zam yapmak istiyor. Biz 1 Temmuz 2022'de aldığımız günlük yevmiyenin üzerine anlaşma imzalamaya hazırız" şeklinde konuştu.Yurdakul, yapılan görüşmelerde kendilerine haklı olduklarının ifade edildiğini aktararak, "Fedakarlık yapmamızı istiyorsunuz. Fedakarlık yapa yapa yandık. Bizi öldürmek mi istiyorsunuz? Ayakta kalıp hizmet etmek istiyoruz. Başka isteğimiz yok" diye konuştu.