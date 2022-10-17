Tedavileri süren maden işçilerinin son durumu açıklandı

Maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 işçinin tedavisi sürüyor. Karbonmonoksit zehirlenmesi olan işçinin ise oksijen tedavisi almaya devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 işçinin tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor.Hastanenin yanık tedavisi gören 5 işçinin entübe olarak takiplerinin yapıldığı öğrenildi. Karbonmonoksit zehirlenmesi olan işçinin ise oksijen tedavisi almaya devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi.