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Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti

Hollanda'da doktorların 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den (25) acı haber var. 8,5 aydır Türk doktorlarının başarılı tedavisiyle yeniden hayata tutunan, yoğun bakımdan çıkan yeniden konuşmayı ve ayağa kalkmayı başaran Dilara Şahin lösemiye yenildi.

Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
Ekleme: 17.10.2022 - 11:15 Güncelleme: 17.10.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
Dilara Şahin, geçen yıl 27 Aralık'ta lösemi teşhisi konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti, komaya girdi. Hollandalı doktorlar iddiaya göre, "Fişini çekeceğiz, artık yapacak bir şey yok" dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, aHaber ekranlarından yardım istedi.

Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara tedavi için geçen Şubatta Türkiye'ye getirildi. İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde başlayan tedavisi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdü.


Dilara, akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi. Aylar sonra bu makineden de yoğun bakımdan da çıkmayı başaran Dilara hayata yeniden merhaba dedi.

Yoğun bakımdan servise alınan Dilara yeniden ayağa kalkabilmek için fizik tedavi gördü. Fizyoterapistlerin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Konuşamıyordu, yeniden konuşmaya başladı.

İlik nakli olmayı bekliyordu. Kardeşi Onur ile iliği uyumlu çıktı. Kemoterapi görüyordu. Ancak önceki akşam Dilara'dan kötü haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede lösemiyle savaşını kaybetti.

Baba Şahin, dün Kayseri'de Dilara'yı son yolculuğuna uğurladıklarını belirterek, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Türk doktorlarından razı olsun. Hollanda daha kızımı Şubat ayında öldürüyordu. Türk doktorları kızımın ciğerlerini pırıl pırıl yaptı.

Bize kızımızla 8.5 ay daha güzel zamanlar geçirtti. Ben sade bir vatandaşım. Torpilim yok, bir şeyim yok. Devletimiz aslanlar gibi arkamda durdu. Biz bundan razıyız. Dilara da razıydı. Devletimiz gücünü gösterdi tüm ülkelere. Rabbimizin takdiri, kızımızı kaybettik" dedi.

DİLARA'NIN YAYINLANMAYAN SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Nefes alıyorsa gidip getirin' sözleriyle anavatanına getirilip Türk doktorlar tarafından yeniden hayata dönen Dilara, Başkan Erdoğan'a teşekkürünü hazırladığı bir video ile yapmıştı. Dilara, videosunda ülkesine getirilmesiyle ilgili çıkan haberlere ve fotoğraflara da yer vermişti.

O fotoğraflarda, "3 bin 400 km uzaklıktan Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı bizi gurbette yalnız bırakmadı." "Erdoğan'dan Türkiye'yi ağlatan talimat: Nefes alıyorsa gidip, getirin" sözlerine yer verilmişti.
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