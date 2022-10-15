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Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.

Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Ekleme: 15.10.2022 - 01:38 Güncelleme: 15.10.2022 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.

Endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi

Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.

Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi

İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.

Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi

Bartın'da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi

Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi


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