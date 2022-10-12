Elon Musk parfüm işine girdi! Yanık saç kokusu milyonlar kazandırdı...

Elon Musk, Twitter hesabından yeni bir parfümün tanıtımını yaptı. Musk, daha sonra Twitter'da biyografisini 'Parfüm Satıcısı' olarak değiştirdi.Dün gece paylaştığı gönderide 'Yanık Saç' olarak adlandırdığı parfümü duyurdu. Musk'a ait olan Boring Company tarafından piyasaya sürülen parfümün fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Parfüm 'İğrenç arzunun özü' sloganıyla satılıyor. Yanmış saç kokusunu 24 saat içinde 10 bin kişi aldı.Parfümü satın alan ve ismi açıklanmayan kişilerin ürün hakkındaki bazı yorumları ise şunlar:'Tıpkı yemek masasında bir mumun üzerine eğilmek gibi, ancak çok çalışmadan...''Bir kalabalığın içinde öne çıkın!, Havaalanında yürürken fark edilin'Elon Musk, daha önce de şakalara dayalı ürünler piyasaya sürdü. Örneğin yine Boring Company tarafından 2018'de tünel inşa testleri için 10 milyon dolar toplamak üzere satılan 20 bin alev makinesinden oluşan sınırlı bir seri büyük ilgi görmüştü. Ayrıca Musk'ın hayran kitlesi bu ürünleri çok aranan koleksiyonlara dönüştürdü.Musk'ın altyapı ve tünel inşaat hizmetlerini Boring Company aracılığıyla satmayı hedefliyor.