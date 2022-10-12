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Elon Musk parfüm işine girdi! Yanık saç kokusu milyonlar kazandırdı...

Elon Musk, "Burnt Hair" adıyla yanmış saç kokusunu piyasaya sürdü. 100 dolarlık yeni parfüm şu ana kadar 10 bin adet satıldı. Parfüm "İğrenç arzunun özü" sloganıyla satılıyor.

Ekleme: 12.10.2022 - 22:50 Güncelleme: 12.10.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk parfüm işine girdi! Yanık saç kokusu milyonlar kazandırdı...
Elon Musk, Twitter hesabından yeni bir parfümün tanıtımını yaptı. Musk, daha sonra Twitter'da biyografisini 'Parfüm Satıcısı' olarak değiştirdi.

Dün gece paylaştığı gönderide 'Yanık Saç' olarak adlandırdığı parfümü duyurdu. Musk'a ait olan Boring Company tarafından piyasaya sürülen parfümün fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Parfüm 'İğrenç arzunun özü' sloganıyla satılıyor. Yanmış saç kokusunu 24 saat içinde 10 bin kişi aldı.

Elon Musk parfüm işine girdi! Yanık saç kokusu milyonlar kazandırdı...

Parfümü satın alan ve ismi açıklanmayan kişilerin ürün hakkındaki bazı yorumları ise şunlar:

'Tıpkı yemek masasında bir mumun üzerine eğilmek gibi, ancak çok çalışmadan...'

Elon Musk parfüm işine girdi! Yanık saç kokusu milyonlar kazandırdı...

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Elon Musk, daha önce de şakalara dayalı ürünler piyasaya sürdü. Örneğin yine Boring Company tarafından 2018'de tünel inşa testleri için 10 milyon dolar toplamak üzere satılan 20 bin alev makinesinden oluşan sınırlı bir seri büyük ilgi görmüştü. Ayrıca Musk'ın hayran kitlesi bu ürünleri çok aranan koleksiyonlara dönüştürdü.

Musk'ın altyapı ve tünel inşaat hizmetlerini Boring Company aracılığıyla satmayı hedefliyor.
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