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G7 liderlerinden Ukrayna mesajı: Gerektiği sürece desteğimiz devam edecek

G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini bildirdi.

Ekleme: 11.10.2022 - 18:17 Güncelleme: 11.10.2022 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
G7 liderlerinden Ukrayna mesajı: Gerektiği sürece desteğimiz devam edecek
ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Rus güçlerinin Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından olağanüstü toplandı.

Video konferans yönetimiyle düzenlenen zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

Liderler zirvenin ardından kabul ettikleri ortak bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve diğer mesulleri saldırılardan sorumlu tutacaklarını belirten liderler, Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerinin yanı sıra Donetsk, Luhansk, Zarorijya ve Herson bölgelerinin de yasa dışı ilhak girişimini reddederek kınadıklarını ifade etti.

Bildiride 'Rusya'nın yasa dışı ilhakını meşrulaştırmaya çalıştığı sahte referandumları asla tanımayacağımızı ciddiyetle yineliyoruz.' denildi.

Liderler, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesini açıkça ihlal ettiğini, tüm ülkelere Rusya'nın uluslararası hukuku ihlaline karşı çıkmaları ve güçlerini Ukrayna'dan çekmesini istemeleri çağrısında bulundu.

Rusya'ya ekonomik bedel ödetmeye devam edeceklerini vurgulayan liderler, Rusya'nın 'sorumsuz nükleer söylemini ve kısmi seferberlik ilanı' gibi gerilimi artırıcı adımları kınadıklarını duyurdu.

Ortak bildiride 'Rusya'nın kimyasal, biyolojik veya nükleer silahların kullanmasının ağır sonuçları olacağını teyit ediyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik eylemlerinin de kınandığı bildiride yaşanabilecek herhangi bir kazadan Moskova'nın sorumlu tutulacağına dikkat çekildi.

Liderler, Belarus'a topraklarını Rus güçlerine kullandırmaması ve onlara destek vermemesi çağrısı da yaptı.

Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri ve diplomatik desteğin devam edeceğini bildiren liderler, bu ülkenin uluslararası tanınmış sınırlarında bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam desteklerini yineledi.
Liderler ortak bildirilerinde Zelenskiy'e, kış için askeri hazırlıklar dahil olmak Ukrayna'ya kararlı şekilde destek vermeye devam edeceklerini ilettiklerini kaydetti.

Bildiride 'Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu askeri ve savunma ekipmanlarını karşılanması için çabaları koordine etmeye devam edeceğiz.' denildi.

Kuzey Akım boru hatlarına kasıtlı hasarlara da değinilen bildiride kritik altyapılara yönelik saldırılar şiddetli biçimde kınandı.
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