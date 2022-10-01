Silahlı saldırıya uğrayan MHP’li üye yaşam savaşını kaybetti

Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelmişti. MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, Sancaktepe'de uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Sancaktepe'de alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.Kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden kaçarken Hançer kan içinde yere düşmüş sonrasında da olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erkan Hançer, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Başından aldığı kurşun yarası ile yoğun bakım tedavi edilen MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.5 gün yoğun bakımda tedavi gören Hançer yapılan tüm tedavilere karşı sabah saatlerinde hayatını kaybetti.