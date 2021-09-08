USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Siyaset
CHP'li Tanju Özcan'dan platonik aşkı Şevval Sam'a park ve konser kıyağı!

CHP'li Tanju Özcan'dan platonik aşkı Şevval Sam'a park ve konser kıyağı!

Son zamanlardaki ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen CHP’li Tanju Özcan şimdi de keyfi bir israf skandalı ile gündemde. Özcan, belediye tarafından ihaleyle yapılan hizmet alımında 3 organizaasyon için 1 milyon 153 bin lira harcadı. Özcan, “20 yıldır fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum” dediği platonik aşkı Şevval Sam’ın adını bir parka verdi, 30 Ağustos'ta Şevval Sam konserine belediye bütçesinden yüz binlerce lira ayırdı. Özcan'ın keyfi harcamaları Bolu kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:17
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:34
CHP'li Tanju Özcan'dan platonik aşkı Şevval Sam'a park ve konser kıyağı!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı bu kez de israf skandalıyla gündemde. Özcan, 30 Ağustos'ta 'platonik aşkı' Şevval Sam konseri için belediye bütçesinden harcadığı paralarla tepkilerin odağında.

ŞEVVAL SAM'IN İSMİNİ PARKA VERDİ

Özcan, '20 yıldır fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum' dediği Şevval Sam'ın ismini bölge halkına danışmadan bir parka da verdi. Şevval Sam'a duyduğu ilgisi bilinen Tanju Özcan öncesindeki Bolu Belediyesi meclis toplantısında Şevval Sam'ın isminin Çıkınlar Mahallesi'ndeki parka verilmesini istemiş ve '20 yıldır Şevval Sam'ın fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum. Bolu'daki bir parka isminin verilmesini ben arzu ettim' ifadesinde bulunmuştu.

PARA YAĞDIRDI

Bolu Belediye AK Parti Meclis Üyesi Burak Balaban, CHP'li Bolu Belediyesi'nin park açılışı için yaklaşık 400 bin liraya yakın bir ücret ödediğini, Şevval Sam konseri için ise de aynı şekilde 400 bin liraya yakın bir ücret ödendiğini belirtti. Şevval Sam'ın kendisine bu konser için ne kadar ücret ödendiği ise bir soru işareti. AK Partili Balaban, 'Şevval Sam'ın Bolu'yla ne ilgisi var? Parka isminin verilmesini gerektiren ne gibi bir durum var? Bolu kamuoyu bu konuda tepkili' dedi.

SOSYAL MEDYADA DUYURMUŞTU

Kendi sosyal medyasında duyuruda bulunan Tanju Özcan '30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya hazır mıyız? Haydi Bolu! Ay Yıldızlı bayraklarımızı alalım, Şevval Sam konserinde buluşalım' çağrısın gerçekleştirmişti.

DÜET YAPTILAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve platonik aşkı Şevval Sam, konserde birlikte 'Sarhoş' şarkısını seslendirdi. Keyfş harcamalarla kendini tatmin eden Tanju Özcan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Tanju Özcan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı