CHP'li Tanju Özcan'dan platonik aşkı Şevval Sam'a park ve konser kıyağı!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı bu kez de israf skandalıyla gündemde. Özcan, 30 Ağustos'ta 'platonik aşkı' Şevval Sam konseri için belediye bütçesinden harcadığı paralarla tepkilerin odağında.



ŞEVVAL SAM'IN İSMİNİ PARKA VERDİ



Özcan, '20 yıldır fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum' dediği Şevval Sam'ın ismini bölge halkına danışmadan bir parka da verdi. Şevval Sam'a duyduğu ilgisi bilinen Tanju Özcan öncesindeki Bolu Belediyesi meclis toplantısında Şevval Sam'ın isminin Çıkınlar Mahallesi'ndeki parka verilmesini istemiş ve '20 yıldır Şevval Sam'ın fotoğrafını cüzdanımda taşıyorum. Bolu'daki bir parka isminin verilmesini ben arzu ettim' ifadesinde bulunmuştu.



PARA YAĞDIRDI



Bolu Belediye AK Parti Meclis Üyesi Burak Balaban, CHP'li Bolu Belediyesi'nin park açılışı için yaklaşık 400 bin liraya yakın bir ücret ödediğini, Şevval Sam konseri için ise de aynı şekilde 400 bin liraya yakın bir ücret ödendiğini belirtti. Şevval Sam'ın kendisine bu konser için ne kadar ücret ödendiği ise bir soru işareti. AK Partili Balaban, 'Şevval Sam'ın Bolu'yla ne ilgisi var? Parka isminin verilmesini gerektiren ne gibi bir durum var? Bolu kamuoyu bu konuda tepkili' dedi.



SOSYAL MEDYADA DUYURMUŞTU



Kendi sosyal medyasında duyuruda bulunan Tanju Özcan '30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya hazır mıyız? Haydi Bolu! Ay Yıldızlı bayraklarımızı alalım, Şevval Sam konserinde buluşalım' çağrısın gerçekleştirmişti.



DÜET YAPTILAR



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve platonik aşkı Şevval Sam, konserde birlikte 'Sarhoş' şarkısını seslendirdi. Keyfş harcamalarla kendini tatmin eden Tanju Özcan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.