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Ekonomi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararı imzaladı: 20 bin kişiye iş kapısı olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararı imzaladı: 20 bin kişiye iş kapısı olacak!

Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bölgenin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:06
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararı imzaladı: 20 bin kişiye iş kapısı olacak!

Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, 'Bölgenin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bakan Muş, kararın Türkiye ve İzmir için hayırlı olmasını dileyerek, 'İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle, İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz' diye konuştu.

Muş yaptığı açıklamada, 'Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz. Buradaki temel amacımız; serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan


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