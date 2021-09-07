İncilay Şahin Kimdir? İncilay Şahin Neden Öldü?

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' açıklamasının ardından başarılı oyuncudan kötü haber geldi. Pek çok dizi, tiyatro ve filmde yer alan İncilay Şahin’in ölüm haberinin yayılması üzerinde kimileri ‘İncilay Şahin kimdir?’ sorusunu sorarken kimileri ise ‘İncilay Şahin neden öldü?’ sorusunu gündeme getirdi. İşte İncilay Şahin hakkında merak edilenler…









İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?



İNCİLAY ŞAHİN’İN OYNADIĞI DİZİLER



İNCİLAY ŞAHİN NEDEN ÖLDÜ?



Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin, 29 Ocak 1961 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiştir. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldıktan sonra pek çok tiyatro, dizi ve filmde rol alan Şahin, 1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde pek çok kişinin severek izlediği oyuncular arasına girmeyi başarmıştır. Gülümse Yeter, Bana Artık Hicran De, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum, 120, Beyza’nın Kadınları, Elveda Derken gibi pek çok yapımda da yer almıştır. Usta oyuncu en son ise Fox Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Yasak Elma’ adlı dizide Döne karakterine hayat verdi.Bugün Oyuncular Sendikası’nın sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' açıklamasının ardından başarılı oyuncunun sevenleri yasa boğuldu. Peki,Yasak Elma (Döne, 2019-2020)Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)Yasak (2014)Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)Yamak Ahmet (Dadı, 2012)Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)Kız Annesi (Remziye, 2011)Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)Sakarya Fırat (2010)Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)Aşk Yakar (2008)Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008)Yersiz Yurtsuz (2007)Elveda Derken (Şahika, 2007)Doktorlar (2007)Şifre (2005)Çil Horoz (TV Filmi 2005)Sevda Tepesi (Pembe, 2005)Kapıları Açmak (2005)Erkek Tarafı (2005)Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)AB'nin Yolları Taştan (2005)Gizli Dünyalar (2004)Hayat Bilgisi (2003)Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)Kuzenlerim (2002-2004)Çiçek Taksi (1995)Rol Aldığı Sinema Filmleri:Kanlı Postal (Rahime Öğretmen, 2015)Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Fidan, 2009)120 (Şadiye, 2007)Beyza'nın Kadınları (2005)ROL ALDIĞI TV FİLMLERİ:Yalnız Efe (Köseoğlu Karısı, 2006)Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Ali’nin Annesi, 2004)Düşenin Dostu (2004)Oyuncu İncilay Şahin, uzun süre önce yakalandığı meme kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Ölüm sebebi henüz açıklanmasa da İncilay Şahin’in meme kanseri sebebiyle vefat ettiği düşünülüyor.İncilay Şahin'in sevenlerinden gelen '?' sorusuna resmi açıklama gelmesinin ardından haberin detayları güncellenecektir.