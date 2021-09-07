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Ekonomi
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun'

Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek üç senenin ekonomideki yol haritasını içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda; "Önümüzdeki 3 senenin ekonomideki yol haritatı hazır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:09
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 11:15
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun'

Başkan Erdoğan Paylaşımında, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığı Orta Vadeli Program'ın Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Ekonominin yıllık ortalama 5,3 oranında büyümesini, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, ihracatın 3 yılın sonunda 250 milyar doları aşacağını, program dönemi sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 seviyesine gerilemesini, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesini, faiz dışı dengenin yüzde 0,3 fazlaya dönmesini, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini öngörüyoruz. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.'


Başkan Erdoğan


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