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Serhat Kılıç Kimdir? Serhat Kılıç Kaç Yaşında? Kuruluş Osman’a Katılan Serhat Kılıç Evli midir?

Serhat Kılıç Kimdir? Serhat Kılıç Kaç Yaşında? Kuruluş Osman’a Katılan Serhat Kılıç Evli midir?

Kuruluş Osman dizisine katılmasıyla büyük yankı uyandıran Serhat Kılıç pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Başarısı ile adından sıklıkla bahsettiren Serhat Kılıç’ın gündem olması üzerine Serhat Kılıç kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında? Soruları gündeme geldi. Peki, Maraşlı dizisinin ardından Kuruluş Osman’a dahil olan Serhat Kılıç kimdir?

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:07
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:19
Serhat Kılıç Kimdir? Serhat Kılıç Kaç Yaşında? Kuruluş Osman’a Katılan Serhat Kılıç Evli midir?

Rol aldığı dizilerde adından söz ettiren Serhat Kılıç, son günlerde Maraşlı dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelmeyi başardı. Maraşlı dizisinin tamamlanmasının ardından bu kez de Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen yetenekli oyuncu, oynadığı rollerle takdir edilirken özel hayatı ile de araştırılmaya başladı. Başarılı oyuncunun hayranları "Serhat Kılıç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?" sorularına araştırıyor. Peki, Serhat Kılıç kaç yaşında?

SERHAT KILIÇ KİMDİR?


8 Temmuz 1975 Ankara’da doğan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okumuştur. Yüksek şeref öğrencisi olarak Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Kılıç, pek çok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne alarak toplumun sevdiği isimler arasına girmeyi başarmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini gerçekleştiren Serhat Kılıç, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.

SERHAT KILIÇ KAÇ YAŞINDA?


Oynadığı diziler, filmler ve tiyatrolar ile pek çok kişinin sevgisinin kazanan Serhat Kılıç’ın Kuruluş Osman dizisine gireceğinin haberinin gelmesi üzerine Serhat Kılıç kaç yaşında? Sorusu araştırılmaya başladı. 8 Temmuz 1975 yılında dünyaya gelen Serhat Kılıç, 46 yaşındadır.



SERHAT KILIÇ’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI


Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018 - Yöneten: Mesut Arslan

Tek Kişilik Şehir - Behiç Ak - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Serhat Nalbantoğlu

Terör - Ferdinand von Schirach - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Yücel Erten

İntiharın Genel Provası : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009 - Yöneten: Nurullah Tuncer

Vur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot - 2008 - Yöneten: Murat Daltaban

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - Beşiktaş Kültür Merkezi - 2007 - Yönetmen: Mehmet Ergen

Böcek : Tracy Letts - Tiyatro Dot - 2006 - Yöneten: Murat Daltaban

Karımla Evleniyorum (Nikah Kağıdı): Ephraim Kishon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - Yönetmen: Levent Ulukut

Sevgili Doktor : Anton Çehov - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - yönetmen: Emre Erçil

Memurin Faslı : Coşkun Irmak - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Abdullah Indır

Beğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Zurab Siharulidze

Morgan Dağından İniş : Arthur Miller - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Abdullah Ceran

Scapin'in Dolapları : Molière - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Yöneten: Ahmet Mümtaz Taylan

Taşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Yöneten: Zurab Siharulidze

Azizname : Yücel Erten - Ankara Devlet Tiyatrosu (Öteki Tiyatro) - 2000 - Yöneten: Yücel Erten

Getto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000 - Yöneten: Erhan Gökgücü

Müfettiş : Nikolay Gogol - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu : 1999 - Yöneten: Zurab Siharulidze

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999 - Yöneten: Semih Sergen

Kayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yöneten: Rutkay Aziz

Barış Adası Korsanlara Karşı : Hakan Güven - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yönetmen : Hakan Güven

SERHAT KILIÇ'IN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI


Pıtlatan Bal : Aziz Nesin - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004

Barış Adası : Hakan Güven - Diyarbakır Şehir Tiyatroları - 1999

SİNEMA FİLMLERİ

Çember: Ateş Üstünde - 2019 - (Adem Yılmaz)

Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 - Robinson

Veda : Zülfü Livaneli - 2010 - Salih Bozok (30- 57 yaş)

Nokta : Derviş Zaim - 2008 - Selim

Kış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 - İmam Hamdi

Baskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 - Polis

DİZİLER


2021- Şeref Bey

2020 Öğretmen (Taner Aslan)

2017-2019 - Söz (Çolak)

2017 - Çember (Adem Komiser)

2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)

2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)

2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)

2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)

2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)

2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)


TV PROGRAMLARI


Mutluluğun AnahtarıKüçük Şeyler "dramatizasyonların hazırlanması ve canlandırılması" - TRT-1 - 2000 - 2007

Uyanık Bar "Serji karakteri ile programın hazırlanması ve sunulması" FOX TV - 2009 - 2010

Heberler "Memet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" Turkmax - 2010 - 2013

Paranoyak (TV shov) "Tek kişilik show programı" TV 8 - 2011

İnan Bana "çocuk programı" Star TV - 2013

Büyük Risk ''Yarışma Programı'' Show TV - 2014

Görevimiz Komedi "Yarışma Programı" FOX TV - 2016

Çok Tatlı "Çocuk Programı" Kanal D - 2018


RADYO PROGRAMLARI

Geceden Sabaha "Gaye Filiz Çele ile birlikte" Ankara TRT Fm - 2000 - 2001

Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994

Baykuş&Karga "Erdem Akakçe ile birlikte" Green Radio - 1994 - 1997

ÖDÜLLERİ

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

SERHAT KILIÇ EVLİ MİDİR?


Serhat Kılıç hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de ‘Serhat Kılıç evli midir?’ konusudur. Başarılı oyuncu Serhat Kılıç evli değildir ancak Özlem Esmergül ile birliktelik yaşamaktadır.



Serhat Kılıç hakkında merak edilenler elde edilen bilgilere göre bu şekilde cevaplandırılmıştır.

Serhat Kılıç


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