Serhat Kılıç Kimdir? Serhat Kılıç Kaç Yaşında? Kuruluş Osman’a Katılan Serhat Kılıç Evli midir?

Rol aldığı dizilerde adından söz ettiren Serhat Kılıç, son günlerde Maraşlı dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelmeyi başardı. Maraşlı dizisinin tamamlanmasının ardından bu kez de Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen yetenekli oyuncu, oynadığı rollerle takdir edilirken özel hayatı ile de araştırılmaya başladı. Başarılı oyuncunun hayranları "Serhat Kılıç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?" sorularına araştırıyor. Peki, Serhat Kılıç kaç yaşında?





SERHAT KILIÇ KİMDİR?



SERHAT KILIÇ KAÇ YAŞINDA?



SERHAT KILIÇ’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI



SERHAT KILIÇ'IN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI



SERHAT KILIÇ EVLİ MİDİR?



8 Temmuz 1975 Ankara’da doğan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okumuştur. Yüksek şeref öğrencisi olarak Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Kılıç, pek çok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne alarak toplumun sevdiği isimler arasına girmeyi başarmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini gerçekleştiren Serhat Kılıç, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.Oynadığı diziler, filmler ve tiyatrolar ile pek çok kişinin sevgisinin kazanan Serhat Kılıç’ın Kuruluş Osman dizisine gireceğinin haberinin gelmesi üzerineSorusu araştırılmaya başladı. 8 Temmuz 1975 yılında dünyaya gelen Serhat Kılıç, 46 yaşındadır.Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018 - Yöneten: Mesut ArslanTek Kişilik Şehir - Behiç Ak - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Serhat NalbantoğluTerör - Ferdinand von Schirach - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Yücel Ertenİntiharın Genel Provası : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009 - Yöneten: Nurullah TuncerVur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot - 2008 - Yöneten: Murat DaltabanOyunun Oyunu : Michael Frayn - Beşiktaş Kültür Merkezi - 2007 - Yönetmen: Mehmet ErgenBöcek : Tracy Letts - Tiyatro Dot - 2006 - Yöneten: Murat DaltabanKarımla Evleniyorum (Nikah Kağıdı): Ephraim Kishon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - Yönetmen: Levent UlukutSevgili Doktor : Anton Çehov - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - yönetmen: Emre ErçilMemurin Faslı : Coşkun Irmak - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Abdullah IndırBeğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Zurab SiharulidzeMorgan Dağından İniş : Arthur Miller - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Abdullah CeranScapin'in Dolapları : Molière - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Yöneten: Ahmet Mümtaz TaylanTaşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Yöneten: Zurab SiharulidzeAzizname : Yücel Erten - Ankara Devlet Tiyatrosu (Öteki Tiyatro) - 2000 - Yöneten: Yücel ErtenGetto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000 - Yöneten: Erhan GökgücüMüfettiş : Nikolay Gogol - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu : 1999 - Yöneten: Zurab SiharulidzeBir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999 - Yöneten: Semih SergenKayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yöneten: Rutkay AzizBarış Adası Korsanlara Karşı : Hakan Güven - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yönetmen : Hakan GüvenPıtlatan Bal : Aziz Nesin - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004Barış Adası : Hakan Güven - Diyarbakır Şehir Tiyatroları - 1999SİNEMA FİLMLERİÇember: Ateş Üstünde - 2019 - (Adem Yılmaz)Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 - RobinsonVeda : Zülfü Livaneli - 2010 - Salih Bozok (30- 57 yaş)Nokta : Derviş Zaim - 2008 - SelimKış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 - İmam HamdiBaskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 - PolisDİZİLER2021- Şeref Bey2020 Öğretmen (Taner Aslan)2017-2019 - Söz (Çolak)2017 - Çember (Adem Komiser)2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)TV PROGRAMLARIMutluluğun AnahtarıKüçük Şeyler "dramatizasyonların hazırlanması ve canlandırılması" - TRT-1 - 2000 - 2007Uyanık Bar "Serji karakteri ile programın hazırlanması ve sunulması" FOX TV - 2009 - 2010Heberler "Memet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" Turkmax - 2010 - 2013Paranoyak (TV shov) "Tek kişilik show programı" TV 8 - 2011İnan Bana "çocuk programı" Star TV - 2013Büyük Risk ''Yarışma Programı'' Show TV - 2014Görevimiz Komedi "Yarışma Programı" FOX TV - 2016Çok Tatlı "Çocuk Programı" Kanal D - 2018RADYO PROGRAMLARIGeceden Sabaha "Gaye Filiz Çele ile birlikte" Ankara TRT Fm - 2000 - 2001Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994Baykuş&Karga "Erdem Akakçe ile birlikte" Green Radio - 1994 - 1997ÖDÜLLERİ20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)Serhat Kılıç hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de ‘?’ konusudur. Başarılı oyuncu Serhat Kılıç evli değildir ancak Özlem Esmergül ile birliktelik yaşamaktadır.Serhat Kılıç hakkında merak edilenler elde edilen bilgilere göre bu şekilde cevaplandırılmıştır.