Serhat Kılıç Kimdir? Serhat Kılıç Kaç Yaşında? Kuruluş Osman’a Katılan Serhat Kılıç Evli midir?

Rol aldığı dizilerde adından söz ettiren Serhat Kılıç, son günlerde Maraşlı dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelmeyi başardı. Maraşlı dizisinin tamamlanmasının ardından bu kez de Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen yetenekli oyuncu, oynadığı rollerle takdir edilirken özel hayatı ile de araştırılmaya başladı. Başarılı oyuncunun hayranları "Serhat Kılıç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?" sorularına araştırıyor. Peki, Serhat Kılıç kaç yaşında?
SERHAT KILIÇ KİMDİR?
8 Temmuz 1975 Ankara’da doğan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okumuştur. Yüksek şeref öğrencisi olarak Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Kılıç, pek çok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne alarak toplumun sevdiği isimler arasına girmeyi başarmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini gerçekleştiren Serhat Kılıç, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.
SERHAT KILIÇ KAÇ YAŞINDA?
Oynadığı diziler, filmler ve tiyatrolar ile pek çok kişinin sevgisinin kazanan Serhat Kılıç’ın Kuruluş Osman dizisine gireceğinin haberinin gelmesi üzerine Serhat Kılıç kaç yaşında?
Sorusu araştırılmaya başladı. 8 Temmuz 1975 yılında dünyaya gelen Serhat Kılıç, 46 yaşındadır.
SERHAT KILIÇ’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Gece Sempozyumu - Eric De Volder - 2018 - Yöneten: Mesut Arslan
Tek Kişilik Şehir - Behiç Ak - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Serhat Nalbantoğlu
Terör - Ferdinand von Schirach - Serhat Kılıç Sahne Ankara - 2018 - Yöneten: Yücel Erten
İntiharın Genel Provası : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009 - Yöneten: Nurullah Tuncer
Vur Yağmala Yeniden : Mark Ravenhill - Tiyatro Dot - 2008 - Yöneten: Murat Daltaban
Oyunun Oyunu : Michael Frayn - Beşiktaş Kültür Merkezi - 2007 - Yönetmen: Mehmet Ergen
Böcek : Tracy Letts - Tiyatro Dot - 2006 - Yöneten: Murat Daltaban
Karımla Evleniyorum (Nikah Kağıdı): Ephraim Kishon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - Yönetmen: Levent Ulukut
Sevgili Doktor : Anton Çehov - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2005 - yönetmen: Emre Erçil
Memurin Faslı : Coşkun Irmak - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Abdullah Indır
Beğendiğiniz Gibi : William Shakespeare - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004 - Yöneten: Zurab Siharulidze
Morgan Dağından İniş : Arthur Miller - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Abdullah Ceran
Scapin'in Dolapları : Molière - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003 - Yöneten: Ahmet Mümtaz Taylan
Taşrada Bir Gün : İvan Sergeyeviç Turgenyev - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Yöneten: Zurab Siharulidze
Azizname : Yücel Erten - Ankara Devlet Tiyatrosu (Öteki Tiyatro) - 2000 - Yöneten: Yücel Erten
Getto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000 - Yöneten: Erhan Gökgücü
Müfettiş : Nikolay Gogol - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu : 1999 - Yöneten: Zurab Siharulidze
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999 - Yöneten: Semih Sergen
Kayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yöneten: Rutkay Aziz
Barış Adası Korsanlara Karşı : Hakan Güven - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998 - Yönetmen : Hakan Güven
SERHAT KILIÇ'IN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Pıtlatan Bal : Aziz Nesin - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004
Barış Adası : Hakan Güven - Diyarbakır Şehir Tiyatroları - 1999
SİNEMA FİLMLERİ
Çember: Ateş Üstünde - 2019 - (Adem Yılmaz)
Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 - Robinson
Veda : Zülfü Livaneli - 2010 - Salih Bozok (30- 57 yaş)
Nokta : Derviş Zaim - 2008 - Selim
Kış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 - İmam Hamdi
Baskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 - Polis
DİZİLER
2021- Şeref Bey
2020 Öğretmen (Taner Aslan)
2017-2019 - Söz (Çolak)
2017 - Çember (Adem Komiser)
2012-2016 - Seksenler (Ergun Plak)
2010-2011 - Ezel (Selim Uğurlu)
2009 - Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)
2008-2009 - Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)
2006 - Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)
2000 - Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)
TV PROGRAMLARI
Mutluluğun AnahtarıKüçük Şeyler "dramatizasyonların hazırlanması ve canlandırılması" - TRT-1 - 2000 - 2007
Uyanık Bar "Serji karakteri ile programın hazırlanması ve sunulması" FOX TV - 2009 - 2010
Heberler "Memet Ali Alabora, Levent Kazak, Mahir İpek ile birlikte" Turkmax - 2010 - 2013
Paranoyak (TV shov) "Tek kişilik show programı" TV 8 - 2011
İnan Bana "çocuk programı" Star TV - 2013
Büyük Risk ''Yarışma Programı'' Show TV - 2014
Görevimiz Komedi "Yarışma Programı" FOX TV - 2016
Çok Tatlı "Çocuk Programı" Kanal D - 2018
RADYO PROGRAMLARI
Geceden Sabaha "Gaye Filiz Çele ile birlikte" Ankara TRT Fm - 2000 - 2001
Radio Night&Day Ankara - 1992 - 1994
Baykuş&Karga "Erdem Akakçe ile birlikte" Green Radio - 1994 - 1997
ÖDÜLLERİ
20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)
SERHAT KILIÇ EVLİ MİDİR?
Serhat Kılıç hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de ‘Serhat Kılıç evli midir
?’ konusudur. Başarılı oyuncu Serhat Kılıç evli değildir ancak Özlem Esmergül ile birliktelik yaşamaktadır.
Serhat Kılıç hakkında merak edilenler elde edilen bilgilere göre bu şekilde cevaplandırılmıştır.