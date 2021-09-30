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CHP'li Ekrem İmamoğlu vatandaşın paylaşımına çöktü!

CHP'li Ekrem İmamoğlu vatandaşın paylaşımına çöktü!

CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren icraat yapmak yerine yapılan icraatların üstüne konmayı tercih etmişti. Ekrem İmamoğlu bu seferde vatandaşın paylaşımına çöktü.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:43
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:53
CHP'li Ekrem İmamoğlu vatandaşın paylaşımına çöktü!

CHP'li Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra somut bir icraat yapmak yerine yapılan icraatlarına üstüne çökmeyi tercih etti. İBB bilindiği üzere Ulaştırma Bakanlığı'na ait projeleri kendi yapıyormuş gibi gösteriyordu. İBB Başkanı İmamoğlu bu seferde vatandaşın paylaşımına çöktü.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VATANDAŞIN PAYLAŞIMINA BİLE ÇÖKTÜ

CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren somut bir projeye imza atmak yerine yapılan icraatlarına üstüne çökmeyi tercih ediyor. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti'nin ve Bakanlıkların projelerini kendi projesiymiş gibi yansıtmaya devam ediyor. Özgün şeyler üretmekten kaçınan İBB Başkanı İmamoğlu bu seferde vatandaşın paylaşımına çöktü. İmamoğlu'nun Kendi sosyal medya hesabından paylaşılan ve bir kesim tarafından şirin bulunan paylaşımın bir sosyal medya fenomeninden kopya çekilerek yapıldığı ortaya çıktı. Bu durumun ortaya çıkmasıyla İmamoğlu'nun paylaşımı sosyal medya alay konusu oldu.



DAHA ÖCEDE HAYDARPAŞA'DAKİ ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASINI SAHİPLENMİŞLERDİ

Daha öncede İBB'nin yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesini de sahiplendiği ortaya çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşarak ‘Haydarpaşa kazısı tarihe ışık tutuyor. Kadıköy'de Haydarpaşa Garı'nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik Dönem'den Osmanlı'ya kadar çeşitli kültürel katmanlara ait izler ve buluntulara rastlanması büyük heyecan yarattı' iddiasında bulunmuştu.



Bakanlıktan ise paylaşıma cevap gecikmemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu paylaşımını etiketleyerek, ‘Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz' ifadelerini kullanmıştı.



BAKANLIK, İBB PROJELERE ÇÖKMESİN DİYE METRONUN LOGOSUNU BİLE DEĞİŞTİRDİ

Başka bir örnek vermek CHP'li İBB yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği İstanbul Park asfalt yenileme projesinin üstüne kondu. İBB tarafından yapılan açıklama, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Belediyenin Twitter'daki resmi hesabından açıklamada;‘9 yıl aradan sonra asfalt ağlayacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek olan Formula 1 #TurkishGP'ine İstanbul'un en iyi şekilde ev sahipliği yapması için titiz bir şekilde çalışıyoruz. Welcome back! Formula 1' denilmiş ve sanki İBB projesi gibi anlatılmıştı.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret etmiş ve asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söylemişti. Karaismailoğlu, ‘Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık' diye konuşmuştu. CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren İBB Ak parti ve bakanlıkların icraatlarına çökmeye çalıştı. Bakanlık İcraatlara çökmesin diye metro logosunu değiştirdi.


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