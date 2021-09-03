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Törenle hizmete açıldı! Mahalleler arası ulaşım böyle sağlanacak

Törenle hizmete açıldı! Mahalleler arası ulaşım böyle sağlanacak

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:23
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:28
Törenle hizmete açıldı! Mahalleler arası ulaşım böyle sağlanacak

Namık Kemal Mahallesi'nden Kartaltepe Mahallesi'ne gitmek için 500 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalanlar için yapılan 10 kişilik 88 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

ŞİMDİYE KADAR YAPILANLARIN EN BÜYÜĞÜ

Belediye Başkanı Rafet Vergili, kule asansörün, şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olduğunu söyledi.

Hayatı kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Vergili, 'Karabük'te hayat en kolay nasıl yaşanırsa bu yaşam sizlere sunulacak. Bu kule asansörümüz 4 mahalleye hitap etmekte. Yeni, Bayır, Namık Kemal ve Atatürk mahalleleri.' ifadesini kullandı.

Karabük Belediyesi, daha önce kent sakinlerinin evlerine daha kolay ulaşabilmesi için 5 kule ve bir yatay asansör, iki yürüyen merdiven ile iki çelik yaya köprüsünü hizmete sunmuştu.


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