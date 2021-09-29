Mevlid Kandili ne zaman? 2021 2022 Dini Günler Takvimi

Mevlid Kandili diğer bir adıyla Mevlidi Nebi’nin gelmesine sayılı günler kaldı. İslam alemi için oldukça önemli olan Mevlid Kandili’ne sayılı günler kala Müslümanlar ‘Mevlid kandili ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Hz. Muhammed’in doğum tarihi olarak kabul edilen ve tüm gün ibadetlerle geçirilen Mevlid Kandili ne zaman? Haberimizin detaylarında Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid kandilinde hangi ibadetler yapılır? sorularının cevabına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz…





2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?



MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?



2021-2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



MEVLİD NE DEMEK?



2021 yılı Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günlere göre 11 Rebiülevvel 1443 tarihine tekabül eden bu önemli gün, alemlerin rahmeti olan Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca gerçekleştirilen kutlamalara ve dini ibadetlere göre bu önemli günü dini ibadetlerle geçirmek son derece önemlidir.Mevlid Kandili, bir diğer adıyla Mevlid-i Nebi; doğum zamanı, zaman ve doğulan yer anlamlarına gelir. İnsanı insan yapan tüm iyiliklere sahip olan Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen Mevlid Kandili, İslam alemi için son derece önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü kutlanırken aynı zamanda adaletin, insafın, metanetin, cömertliğin insanlara öğüt edildiği günlerden birisidir.9 Ağustos 2021 Pazartesi / Muharrem Ayının Başlangıcı (Hicri Yılbaşı)19 Ağustos 2021 Perşembe / Aşure Günü8 Eylül 2021 Çarşamba / Safer Ayının Başlangıcı7 Ekim 2021 Perşembe / Rebiülevvel Ayının Başlangıcı17 Ekim 2021 Pazar / Mevlid Kandili6 Kasım 2021 Cumartesi / Rebiülahir Ayının Başlangıcı5 Aralık 2021 Pazar / Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı4 Ocak 2022 Salı / Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı2 Şubat 2022 Çarşamba / Recep Ayının Başlangıcı (Üç Ayların Başlangıcı)3 Şubat 2022 Perşembe / Regaip Kandili27 Şubat 2022 Pazar / Miraç Kandili4 Mart 2022 Cuma / Şaban Ayının Başlangıcı17 Mart 2022 Perşembe / Berat Kandili2 Nisan 2022 Cumartesi / Ramazan Ayının Başlangıcı27 Nisan 2022 Çarşamba / Kadir Gecesi1 Mayıs 2022 Pazar / Ramazan Bayramı Arife Günü2 Mayıs 2022 Pazartesi / Ramazan Bayramı 1. Gün3 Mayıs 2022 Salı / Ramazan Bayramı 2. Gün4 Mayıs 2022 Çarşamba / Ramazan Bayramı 3. Gün2 Mayıs 2022 Pazartesi / Şevval Ayının Başlangıcı1 Haziran 2022 Çarşamba / Zilkade Ayının Başlangıcı30 Haziran 2022 Perşembe / Zilhicce Ayının Başlangıcı8 Temmuz 2022 Cuma / Kurban Bayramı Arife Günü9 Temmuz 2022 Cumartesi / Kurban Bayramı 1. Gün10 Temmuz 2022 Pazar / Kurban Bayramı 2. Gün11 Temmuz 2022 Pazartesi / Kurban Bayramı 3. Gün12 Temmuz 2022 Salı / Kurban Bayramı 4. Gün30 Temmuz 2022 Cumartesi / Muharrem Ayının Başlangıcı (Hicri Yılbaşı)18 Ağustos 2022 Pazartesi / Aşure Günü28 Ağustos 2022 Pazar / Safer Ayının Başlangıcı27 Eylül 2022 Salı / Rebiülevvel Ayının Başlangıcı7 Ekim 2022 Cuma / Mevlid Kandili27 Ekim 2022 Perşembe / Rebiülahir Ayının Başlangıcı25 Kasım 2022 Cuma / Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı24 Aralık 2022 Cumartesi / Cemaziyelahir Ayının BaşlangıcıPeygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen ‘Mevlid Kandili’ içerisinde geçen ‘Mevlid’ kelimesi İslam alimleri tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır. İslam alimlerinin açıklamalarına göre ‘?’ sorusunun cevabı aşağıdaki şekildedir.* Mevlid en-Nebi* Peygamberin doğumu (Arapça)* Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)* Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)* Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)* Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)* Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)* Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)* Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)Bu terimlerin çoğu Arapça ve-le-de (V-L-D) kökünden gelmektedir.sorusu ve daha fazlası haberimizin detaylarında yer alıyor.