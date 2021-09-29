Mevlid Kandili ne zaman? 2021 2022 Dini Günler Takvimi

Mevlid Kandili diğer bir adıyla Mevlidi Nebi’nin gelmesine sayılı günler kaldı. İslam alemi için oldukça önemli olan Mevlid Kandili’ne sayılı günler kala Müslümanlar ‘Mevlid kandili ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Hz. Muhammed’in doğum tarihi olarak kabul edilen ve tüm gün ibadetlerle geçirilen Mevlid Kandili ne zaman? Haberimizin detaylarında Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid kandilinde hangi ibadetler yapılır? sorularının cevabına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz…
2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2021 yılı Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günlere göre 11 Rebiülevvel 1443 tarihine tekabül eden bu önemli gün, alemlerin rahmeti olan Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca gerçekleştirilen kutlamalara ve dini ibadetlere göre bu önemli günü dini ibadetlerle geçirmek son derece önemlidir.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili, bir diğer adıyla Mevlid-i Nebi; doğum zamanı, zaman ve doğulan yer anlamlarına gelir. İnsanı insan yapan tüm iyiliklere sahip olan Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen Mevlid Kandili, İslam alemi için son derece önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü kutlanırken aynı zamanda adaletin, insafın, metanetin, cömertliğin insanlara öğüt edildiği günlerden birisidir.
2021-2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
9 Ağustos 2021 Pazartesi / Muharrem Ayının Başlangıcı (Hicri Yılbaşı)
19 Ağustos 2021 Perşembe / Aşure Günü
8 Eylül 2021 Çarşamba / Safer Ayının Başlangıcı
7 Ekim 2021 Perşembe / Rebiülevvel Ayının Başlangıcı
17 Ekim 2021 Pazar / Mevlid Kandili
6 Kasım 2021 Cumartesi / Rebiülahir Ayının Başlangıcı
5 Aralık 2021 Pazar / Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı
4 Ocak 2022 Salı / Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı
2 Şubat 2022 Çarşamba / Recep Ayının Başlangıcı (Üç Ayların Başlangıcı)
3 Şubat 2022 Perşembe / Regaip Kandili
27 Şubat 2022 Pazar / Miraç Kandili
4 Mart 2022 Cuma / Şaban Ayının Başlangıcı
17 Mart 2022 Perşembe / Berat Kandili
2 Nisan 2022 Cumartesi / Ramazan Ayının Başlangıcı
27 Nisan 2022 Çarşamba / Kadir Gecesi
1 Mayıs 2022 Pazar / Ramazan Bayramı Arife Günü
2 Mayıs 2022 Pazartesi / Ramazan Bayramı 1. Gün
3 Mayıs 2022 Salı / Ramazan Bayramı 2. Gün
4 Mayıs 2022 Çarşamba / Ramazan Bayramı 3. Gün
2 Mayıs 2022 Pazartesi / Şevval Ayının Başlangıcı
1 Haziran 2022 Çarşamba / Zilkade Ayının Başlangıcı
30 Haziran 2022 Perşembe / Zilhicce Ayının Başlangıcı
8 Temmuz 2022 Cuma / Kurban Bayramı Arife Günü
9 Temmuz 2022 Cumartesi / Kurban Bayramı 1. Gün
10 Temmuz 2022 Pazar / Kurban Bayramı 2. Gün
11 Temmuz 2022 Pazartesi / Kurban Bayramı 3. Gün
12 Temmuz 2022 Salı / Kurban Bayramı 4. Gün
30 Temmuz 2022 Cumartesi / Muharrem Ayının Başlangıcı (Hicri Yılbaşı)
18 Ağustos 2022 Pazartesi / Aşure Günü
28 Ağustos 2022 Pazar / Safer Ayının Başlangıcı
27 Eylül 2022 Salı / Rebiülevvel Ayının Başlangıcı
7 Ekim 2022 Cuma / Mevlid Kandili
27 Ekim 2022 Perşembe / Rebiülahir Ayının Başlangıcı
25 Kasım 2022 Cuma / Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı
24 Aralık 2022 Cumartesi / Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı
MEVLİD NE DEMEK?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen ‘Mevlid Kandili’ içerisinde geçen ‘Mevlid’ kelimesi İslam alimleri tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır. İslam alimlerinin açıklamalarına göre ‘Mevlid ne demek
?’ sorusunun cevabı aşağıdaki şekildedir.
* Mevlid en-Nebi
* Peygamberin doğumu (Arapça)
* Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)
* Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)
* Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)
* Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)
* Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)
* Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)
* Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)
Bu terimlerin çoğu Arapça ve-le-de (V-L-D) kökünden gelmektedir.
Mevlid Kandili ne zaman?
sorusu ve daha fazlası haberimizin detaylarında yer alıyor.