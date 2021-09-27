İstanbullu Canından Bezdi! Yine Bir İETT Skandalı!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi. Pazartesi sabahı işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarına yönelen İstanbullular yolda kalan otobüslerin haricinde seyir halinde otoyolda yanan otobüse bir kez daha tanıklık etti.



Seyir halinde yanan otobüse ihbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sonrasında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken tepkilerde peş peşe geldi:



*AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Uyardık! Bir vatandaşımızın burnu kanarsa sorumlu İBB'yi idare eden zattır. İstanbul'da, beceriksizlikleri ile toplu taşıma sistemini çökerttiler. Bu beceriksizlikleri ile, 20 senedir, bir de iktidar hayalleri kurdular, hala kuruyorlar.



*AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışman Yardımcısı Fatih Özkanoğlu: Her gün İstanbulluların milyonlarca lirası yanıp kül oluyor.



14 FARKLI İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI



İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıktı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü.





