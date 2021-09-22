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Üfürükçü Anket Şirketlerine Kötü Haber!

Üfürükçü Anket Şirketlerine Kötü Haber!

Kamuoyu araştırması yapan şirketlere sıkı denetim geliyor. MHP’nin araştırma şirketlerine ilişkin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, araştırma şirketleri yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. "Manipülasyon yaptığı" tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:46
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:05
Üfürükçü Anket Şirketlerine Kötü Haber!

MHP'nin 2018 yılında TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, Meclis'in açılmasıyla beraber görüşülecek. Teklifle beraber, 'kamuoyunu
yönlendirmek veya etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan' kamuoyu araştırmacıları denetlenecek.

ANKETİ KİM İÇİN YAPTIKLARINI AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi'yle araştırmacı yayınlanan bir araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Araştırmacı, 'veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla' yükümlü olacak.

MÜŞTERİ ŞÜPHE DUYULAN BİÇİMDE AÇIKLARSA ANKET ŞİRKETİ MÜDAHALE EDECEK
'Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak' müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesi zorunlu olacak. Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önlemek için ilgili işlemler sonlandığında imha edilecek.

ANKETÇİ OLABİLECEKLERİ TÜİK YÖNETMELİĞİ BELİRLEYECEK
Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapacak

MANİPÜLASYON YAPANA 5 YILA KADAR HAPİS
Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığıaldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. 'Manipülasyon yaptığı' tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadarhapis cezası verilecek.


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