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Sadan Ünüvar kimdir? Canan Ergüder’in Sadan Hanım Filmi

Sadan Ünüvar kimdir? Canan Ergüder’in Sadan Hanım Filmi

Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalığa karşı bilinç oluşturmak için çekilen Sadan Hanım belgeseli 21 Eylül Salı günü vizyona girdi! Başrollerinde Canan Ergüder’in yer aldığı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tasarlanan "Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi" belgeseli 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde sevenleriyle paylaşıldı. Sadan Ünüvar’ın hastalığı olan Alzheimer sürecini anlatan belgesel ilk gösterimi ile pek çok kişinin beğenisini topladı. Peki, Sadan Ünüvar kimdir? İşte Canan Ergüder’in canlandırdığı Sadan Ünüvar’ın hayat hikayesi…

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:39
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:40
Sadan Ünüvar kimdir? Canan Ergüder’in Sadan Hanım Filmi

Başrollerinde Canan Ergüder'in yer aldığı Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi belgeseli vizyona girdi! Alzheimer Günü'nde vizyona giren belgesel ile hastalığa dikkat çekmek amaçlanıyor. Uzun yıllar güzel bir hayat yaşadıktan sonra çaresiz bir hastalığa yakalanan Sadan Hanım'ın hayat hikayesini anlatan belgeselin yayınlanması üzerine pek çok kişi ‘Sadan Ünüvar kimdir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hayatı belgesel olacak kadar önemli olan Sadan Ünüvar kimdir? İşte Sadan Ünüvar hakkında merak edilenler…



Sadan Ünüvar Kimdir?


Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi belgeselinin çekilmesiyle birlikte gündeme gelen Sadan Ünüvar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Canan Ergüder'in hayranlarının belgeseli izlemesi sonrasında sosyal medyada ‘Sadan Ünüvar kimdir?' sorusu gündeme geldi. Peki, Sadan Ünüvar kimdir?

Sadan Ünüvar, 6 Eylül 1927 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Sururi Bey, annesi ise Nazmiye Hanımdır. Dört kardeşin en küçüğü olan Sadan Ünüvar, 1934 yılında yürürlüğe giren soyadı kanununun kabulü ile birlikte ‘Akbay' soyadını almıştır. Çocukluk yıllarını İstanbul Çengelköy'de geçiren Sadan Ünüvar, İlkokulu Gazi Mustafa Kemal Paşa İlk ve Ortaokulu'nda okuduktan sonra lise yıllarını ise Kadıöy Kız Enstitüsü Nakış bölümünde geçirmiştir. Bu dönemde kendisinden iki yaş büyük olan Nazan Hanım ile birlikte keman dersleri almış ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde konserlere çıkmıştır. 1951 yılında Ali Ziyaeddin Ünüvar ile evlenen Sadan Hanım'ın bu evlilikten bir kızı bir de oğlu olmuştur. 1953 yılında oğlu Merih'in doğmasıyla birlikte uzun yıllar Moda'da Huzur Pansiyonu olarak adlandırılan evin 3. Katında oturmuş sonrasında ise eşinin görev aldığı Heybeliada'ya yerleşmiştir. 1962 yılında ise kızının dünyaya gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmışlardır. 2.5 yıl kadar Amerika'da yaşamını sürdüren Sadan Ünüvar 1967 yılı sonrasında Moda'ya taşınarak uzun süre Moda'da eski evlerinin yerinde olan apartmanın 3. Katında yaşamıştır. Sadan Ünüvar'ın 1982 doğumlu olan Tora Barbaros Ünüvar ve Ken Tayfun Ünüvar olmak üzere 2 torunu vardır. Günümüzde ise 94 yaşında olan Sadan Ünüvar, 2013 yılında yakalandığı Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyor.

Sadan Ünüvar'ın hayat hikayesi bu şekilde açıklanmıştır.

Sadan Ünüvar Kimdir?


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