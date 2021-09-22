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Siyaset
CHP'li Özkan'ın algı operasyonu elinde patladı! Biden'ın dev konvoyunu görmeden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

CHP'li Özkan'ın algı operasyonu elinde patladı! Biden'ın dev konvoyunu görmeden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Başkan Erdoğan'ın ABD'deki konvoyunu hedef aldığı paylaşımı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın dev konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı. Özkan, Başkan Erdoğan'ı israf ile suçlarken Biden'ın konvoyunda 50'den fazla araç bulunduğu görüldü.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:26
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:50
CHP'li Özkan'ın algı operasyonu elinde patladı! Biden'ın dev konvoyunu görmeden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarına devam ederken ana muhalefet partisi de kirli algı operasyonlarına devam ediyor.

CHP'Lİ ÖZKAN ERDOĞAN'IN KONVOYUNU HEDEF ALDI

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu nedeniyle güvenlik önlemlerinin çok sıkı bir şekilde uygulandığı ABD'de bulunan Başkan Erdoğan'ın konvoyunu hedef alan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 'Erdoğan'ın ABD konvoyu... Yurtta israf, cihanda israf.' diyerek skandal bir paylaşıma imza attı.



TÜRKİYE DÜŞMANLARI PROVOKASYONLARINA ALET ETTİ

Özkan'ın skandal paylaşımıyla aynı anda Türkiye düşmanı hesaplar da harekete geçerek ABD polisinin yer aldığı konvoyu provokasyonlarına alet etti.

BIDEN'IN DEV KONVOY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın konvoyuna yapılan yorumlar sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoy görüntüleri de ortaya çıktı.



50'DEN FAZLA ARAÇ

Motosikletli eskortların da bulunduğu konvoyda 50'den fazla araç yer aldı.

BIDEN'IN YEMİN TÖRENİNDEKİ KONVOYU DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonra Beyaz Saray'a gittiği uzun konvoy sosyal medyada tepki çekmişti.


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