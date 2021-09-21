Nörovirüs Nedir? Nörovirüs Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?

Tüm dünyada çocuklarda ve ileri yaş gruplarında görülen ishallerin artması üzerine çeşitli araştırılmalar gerçekleştirildi. Bilim Kurulu Üyeleri'nin de ülkemizde bu konu hakkında açıklama yapması üzerine ‘Nörovirüs' konusu gündeme geldi. İshal vakalarının artması ve her yaş grubundan insanın enfeksiyonla karşılaşmasıyla birlikte her geçen gün konu hakkında daha fazla soru soruluyor. Peki, Nörovirüs nedir? İşte Nörovirüs hakkında merak edilenler…





Nörovirüs Nedir?



Nörovirüs Nasıl Bulaşır?



Nörovirüs Belirtileri Nelerdir?



NÖROVİRÜS NASIL TEŞHİS EDİLİR?



NÖROVİRÜS TEDAVİSİ NASILDIR?



NÖROVİRÜS KORUNMA YOLLARI NELERDİR?



NÖROVİRÜS KİMLER İÇİN RİSKLİDİR?

Nörovirüs, tüm dünyada yetişkinlerde ve çocuklarda görülen virüs türlerinden birisidir. İshal vakalarının oluşmasına ve bireylerin bağışıklığının düşmesine neden olan Nörovirüs ishallerin %60 ila %95'ini oluşturmaktadır. Peki,Nörovirüs'ün bir bireyden bir başka bireye bulaşması ağız ve dışkı yoluyla olabilir. Genellikle yuvalarda, göçmenlerin kaldığı kamplarda, tatil bölgelerinde, okullar ve hastanelerde, askeri birliklerde Nörovirüs'ün bulaşıcılığı tespit edilmiştir. Ortak kullanıma açık olan alanlar her ne kadar artarsa virüsün bulaşıcılığı da o kadar artış göstermektedir. Bunun yanı sıra kontamine su (İçme suyu, gök suyu, buz küpü, havuz suyu) gibi sulardan ve gıdalardan (midye, istiridye, kabuklu deniz hayvanları, dondurma, soğuk yiyecekler, temizlenmemiş meyve ve sebzeler) Nörovirüs bulaştığı tespit edilmiştir. Virüsün bulaşıcı ve ısıya dayanıklı olması sebebiyle su ve gıda ile bulaşma riski oldukça fazladır. Alanında uzman doktorlar virüsün bulaştıktan sonra nasıl belirtiler gösterdiği konusunda çeşitli açıklamalarda bulunarak pek çok uyarıda bulunmuştur.Alanında uzman doktorların açıklamalarına göreaşağıdaki şekildedir. Bu belirtilerin yaşanması durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre• İshal• Yüksek ateş• Gün içerisinde 4 ile 8 kez kansız, mukussuz dışkılama,• Karın ağrısı,• Kas ağrısı,• Şiddetli baş ağrısı,• Keyifsizlik,• Aşırı negatiflik,• Halsizlik,arasında yer almaktadır.Nörovirüs'ün ev içerisinde tespit ve tedavisinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Kişinin nörovirüs belirtileri göstermesi üzerine zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmesi vetedavi sürecini başlatması gerekmektedir. ‘?' sorusuna alanında uzman doktorlar sağlık kuruluşları dışında tespitinin gerçekleştirilemediği konusunda açıklama gerçekleştirmiştir.Nörovirüs tedavisinde genellikle kişiye takviye tedaviler uygulanmaz. Ciddi kusma ve ishal olması durumunda damar yolu ile sıvı ve serum takviyesi yaparak vücudun sıvı kaybının giderilmesi sağlanır.Nörovirüsten korunma yolları konusunda araştırma yapan kişiler ilk olarak yediği içtiği besinlere dikkat etmelidir. Yeteri kadar temiz olmayan gıdalardan, yıkanmamış sebze ve meyveden, ortak tuvaletlerden, havuzdan, okullardan ve diğer ortak alanlardan nörovirüs bulaşması yüksek ihtimal dahilindedir. Bu sebeple hazır gıdalar tüketilirken de mutlaka dikkat etmek gerekmektedir.Küçük büyük fark etmeksizin nörovirüs diğer virüs çeşitleri gibi herkes için risklidir. Ancak özellikle çocuklar, hamile ve emziren kadınlar nörovirüs'e karşı daha dikkatli olmalıdır. Özellikle anne sütü ile bebeğe geçebilir olması sebebiyle hamile kadınların temizliğinden emin olmadığı ortak alanları kullanmaması ve yiyeceklerin tüketimini gerçekleştirmemesi son derece önemlidir.bilindiği sürece yüksek oranda korunma sağlanabilir.