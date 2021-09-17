Ne yapıyorsun Ekrem İmamoğlu! CHP'li vekil Özgür Karabat, İBB’den 14 ihale kaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi. Şirket İBB'den 14 ihaleyle 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı. CHP'de İstanbul Seçim İşleri Koordinatörü olarak yerel seçimlerde görev yapan Özgür Karabat'ın ilçe ilçe gezmesi ve İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy talep etmesinin altından ise menfaat çıktı.



İMAMOĞLU REKLAMI YAPTI İHALELERİ KAPTI



Sabah'ın aktardığına göre Karabat'ın seçim sürecinde ajans gibi çalıştığı, canlı yayınlara katıldığı ve ilçe örgütlerini tek tek gezdiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde yaptığı paylaşımları tek tek beğenerek paylaştığı görüldü. İETT, Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'den 60 adet çift körüklü otobüs alımı yaptı. Şirket bu işlemden ise 558 milyon lira kar elde etti. CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşini de İBB iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ'de işe aldırdığı ortaya çıktı.



655 MİLYON EURO BORÇLANDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi daha önce 565 milyon euro borçlanma izni verdiği üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon euro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi. İBB Meclisinde, İBB'nin Ümraniye-Ataşehir- Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için dış borçlanma talepleri gündeme geldi. Meclis, üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.



SAĞLIKÇILARA İSPARK BEDAVA



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından haziran ayı itibariyle sonlandırılan sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti tekrar meclis gündemine geldi. Temmuz ayı meclisinde AK Parti ve MHP grupları tarafından geçirilerek sağlık çalışanlarının toplu taşımada ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Ancak bu karar İBB Başkanı tarafından veto edilerek meclise iade edildi. Veto sonrasında gündeme gelen madde meclis üye tam sayısı salt çoğunluğu sağlandığından CHP ve İYİ Partili üyelerin hayır oylarına karşın AK Parti ve MHP gruplarının 'Evet' oyuyla ısrar karar olarak geçti. Sağlıkçıların muafiyeti 31 Aralık'a kadar uzatıldı.