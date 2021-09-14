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Teknoloji
Rusya, teknoloji devlerine cezayı kesti! Milyonlarca ruble ödeyecekler

Rusya, teknoloji devlerine cezayı kesti! Milyonlarca ruble ödeyecekler

Son haftalarda Twitter, Facebook, Telegram gibi platformlar sunduğu yenilikler dışında, süren davalarla da gündeme geliyor. Rusya'da bir mahkeme Twitter, Facebook ve Telegram'a idari ihlal nedeniyle 35 milyon ruble para cezası verdi.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:41
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:47
Rusya, teknoloji devlerine cezayı kesti! Milyonlarca ruble ödeyecekler

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve Telegram aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere söz konusu internet ağları üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, şirketlere toplam 35 milyon ruble para cezası verdi.

Böylelikle daha önce de benzer cezalar alan şirketlerden Twitter'a Rusya'da verilen ceza miktarı 45 milyon rubleye, Telegram'a 35 milyon rubleye, Facebook'a ise 80 milyon rubleye ulaştı.


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