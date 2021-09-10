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Twitter'ın O Özelliği İlk Kez Türkiye'de Test Edilecek!

Twitter'ın O Özelliği İlk Kez Türkiye'de Test Edilecek!

Twitter, tweetlere emojilerle tepki verme özelliği "Twitter Reactions"ı özel olarak Türkiye'de test edeceğini duyurdu.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 11:55
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 11:58
Twitter'ın O Özelliği İlk Kez Türkiye'de Test Edilecek!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, tweetlere emojilerle tepki verme özelliğini sınırlı bir zaman dilimi için ilk defa Türkiye'de test edeceğini açıkladı.

Twitter, bir beğeninin her zaman tüm hisleri karşılamadığından insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına 'Twitter Reactions' özelliğini getirdiğini söyledi.

SINIRLI SÜREDE TEST EDİLECEK

Açıklamaya göre Twitter, topluluk geri bildirimlerine ve devam eden öğrenmelere dayalı olarak ek emoji reaksiyonlarını yinelemeye ve test etmeye devam edecek.

Reaksiyonları görüntülemek için kullanıcılar 'Beğen' düğmesine uzun süre basabilir ve bir tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji seçebilir veya her zaman olduğu gibi sadece 'Beğen' düğmesine dokunarak tweetleri beğenmeye devam edebilir.

Reactions, insanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunarken, aynı zamanda tweetleyenlerin tweetlerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlayacak.

Bu da potansiyel olarak daha iyi ifade ve genel sohbete katılım sağlayacak. Reactions özeliği, sadece Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com'da sınırlı bir süre için kullanılabilecek.

Özellik, önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacak. Twitter, bu testi temel alarak, Reactions özelliğinin kullanılabilirliğini diğer bölgelere genişletmeyi değerlendirecek.

Twitter


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