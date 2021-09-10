Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.



Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi



Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.



Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.



CİNAYET Mİ YOKSA BOĞULMA SONUCU MU ÖLDÜ?



Olayın cinayet mi yoksa boğulma sonucu mu olduğuna dair henüz bir bilgi netleştirilmezken şüpheli Murat Karakeleş'in emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in ölümüne ilişkin bildiklerini anlatması bekleniyor.



AİLE ACI HABER KARŞISINDA YIKILDI



Oğullarının bulunması için tek çare olarak Müge Anlı'ya başvuran Çetin ailesinin acı haber karşısında yıkıldığı öğrenildi.

Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin'den acı haber...



KAYIP EŞYALARI DERE KENARINDA BULUNMUŞTU



Öte yandan, 4 Eylül'den beri kayıp olan 24 yaşındaki gencin eşyaları derede bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunan ayakkabı, cüzdan ve çorapları karakola götürdü.