USD (Alış - Satış) : 8,40 - 8,42 EURO (Alış - Satış) : 9,95 - 9,97
Ana Sayfa.
Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Başörtüsü' benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası

Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Başörtüsü' benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'nin düzenlediği törende, 'Zincire vurulan Türk kadını' temsiline tepkiler çığ gibi gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor." dedi.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 18:53
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 18:53
Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Başörtüsü' benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası



Balıkesir'in Edremit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla CHP Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bir tören gerçekleştirilmişti. Bu törende, çarşafla kapatılan genç bir kadının zincirle bağlanması ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasını gösteren görüntüler tepkiyle karşılanmıştı. Skandal gösteriye tepkiler gelmeye de devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı: "Bir metrelik bez parçası" | Video

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Bu tepkilere bir yenisi daha eklendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüleri paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

"HİÇBİR İCRAAT YAPMADAN BU HİSTERİK ZIRVALARLA CUMHURİYETİN 80 YILINI ÇALDILAR"

Çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "İlerici olmak = Vals yapmak, çarşaflıları zincire vuran piyesler sergilemek vb. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur" dedi.

KILIÇDAROĞLU BAŞÖRTÜSÜ İÇİN "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI" DEMİŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüleri paylaşan Dağ, "Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor" ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kullandığı skandal ifadelerin videosunu paylaşarak tepki gösterdi. Özalan: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için '1 metrekarelik bez parçası...' dediği görüntü... Şimdi de utanmadan kendine 'Demokrat dede' diyor" dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı