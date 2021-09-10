Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Başörtüsü' benzetmesi ortaya çıktı: Bir metrekarelik bez parçası





Balıkesir'in Edremit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla CHP Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bir tören gerçekleştirilmişti. Bu törende, çarşafla kapatılan genç bir kadının zincirle bağlanması ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasını gösteren görüntüler tepkiyle karşılanmıştı. Skandal gösteriye tepkiler gelmeye de devam ediyor.



Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı: "Bir metrelik bez parçası" | Video



KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI



Bu tepkilere bir yenisi daha eklendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüleri paylaşarak tepkisini ortaya koydu.



"HİÇBİR İCRAAT YAPMADAN BU HİSTERİK ZIRVALARLA CUMHURİYETİN 80 YILINI ÇALDILAR"



Çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "İlerici olmak = Vals yapmak, çarşaflıları zincire vuran piyesler sergilemek vb. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur" dedi.



KILIÇDAROĞLU BAŞÖRTÜSÜ İÇİN "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI" DEMİŞ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüleri paylaşan Dağ, "Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor" ifadelerini kullandı.



ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kullandığı skandal ifadelerin videosunu paylaşarak tepki gösterdi. Özalan: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için '1 metrekarelik bez parçası...' dediği görüntü... Şimdi de utanmadan kendine 'Demokrat dede' diyor" dedi.