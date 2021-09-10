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E-5'ten Uçak Geçti! İşte O İlginç Anlar!

E-5'ten Uçak Geçti! İşte O İlginç Anlar!

Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda uçaklardan biri daha satıldı. Tahran TT Havayolları'na ait uçak, gece uzman bir ekip tarafında Atatürk Havalimanı'nda tırlara yüklenerek Hadımköy'e taşındı. E-5 Karayolu'nda ilginç görüntüler oluşturan taşıma operasyonu drone ile havadan da görüntülendi.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 15:24
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 15:26
E-5'ten Uçak Geçti! İşte O İlginç Anlar!

Atatürk Havalimanı apronunda yıllardan bekleyen hurda uçaklardan Tahran TT havayolu firmasına ait MD-82 tipi yolcu uçağı, Sky Air Shop isimli bir firması tarafından 5 ay önce satın alındı. Uçak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderliğinde detaylı şekilde parçalanan uçak, gece tırlara yüklenerek Atatürk Havalimanı apronundan çıkartıldı. Atatürk Havalimanı B kapısından çıkan tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında E-5 Karayolundan Hadımköy'e götürüldü. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Sky Air Shop yetkilisi uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, “7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık. Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız” ifadelerini kullandı.

Uçağın parçalanarak tırlara yüklenmesiyle alakalı bilgiler veren Ertemel, “İşlem olarak biz tekrar birleştireceğiz, kanatları, iniş takımları sökülmüş. Biz bunu faal olarak tekrar ayağa kaldıracağız. Şu anda biz galiba ya belediyeye vereceğiz veya da okula vereceğiz. İkisinden biri alacak” diye konuştu.



E-5 Karayolu


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