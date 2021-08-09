İkisinden de haber alınamıyor! Ekipler harekete geçti!

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Sudenaz Çimen ve Nasibe Betül Tüysüz'e dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREDE



İki arkadaşın bulunmaları için güvenlik güçleri çalışma başlattı.



AİLELERDEN ÇAĞRI



Kızların hayatlarından endişe duyduklarını belirten aile bireyleri, gerekli bilgileri güvenlik güçleri ile paylaştıklarını ve kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti.