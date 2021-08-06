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İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto üyelerine yönelik ‘ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında 82 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:23
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:30
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasındaki kripto üyelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON


Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 82 şüphelinin yakalanması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI


TSK içinde bulunan ankesör/büfe telefonları ile iletişim sağlayan, orduya personel alımlarında kodlama yöntemi ile kayıt yaptıran, örgüte üye olan ya da hala deşifre olmamış FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' yönelik yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarılırken, aranan FETÖ/PDY üyelerinin 37'sinin İstanbul'da olduğu, ancak kaçının yakalandığı henüz bilinmiyor.

Gece saat 01:00'de başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, operasyonların sürdüğü aktarıldı.


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