İstanbul için kritik saat! Uyarı üstüne uyarı yaptılar!

Sıcak havalar Ağustos ayının gelmesi ile yurt genelinde etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bunaltan sıcaklar özellikle hafta balından beri etkisini sürdürüyor.





NEFES ALMAK BİLE ZORLAŞACAK



İSTANBULLULAR DİKKAT: 44 DERECE HİSSEDİLECEK



SAAT 18.00'E KADAR SÜRECEK



NEM ORANI YÜZDE 64



GECE NEM PATLAMASI OLACAK



6 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?



İstanbul'da da art arda 39 dereceyi gören sıcaklıklar görüldü. Bugün de benzer bir tablo oluşacak. Özellikle saat 15.00 ile 18.00 arası değim yerindeyse nefes almak bile zorlaşacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı saat 12.00'ye kadar 37 dereceyi görecek. Sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak. 15.00 ila 18.00 saatleri arasında sıcaklık 34 dereceye düşecek ancak hissedilen sıcaklık 44 derece olacak.MGM'nin sitesinde yayınlanan verilere göre; 15.00'te hissedilmeye başlanacak 44 derece sıcaklık saat 18.00'e kadar sürecek. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere bu saatler arasında dışarı çıkılmamasının faydalı olacağı belirtiliyor.Gün boyu nem oranı İstanbul standartlarında devam edecek. Nem MGM'de yer alan verilere göre yüzde 64 olacak.İstanbul'da 18.00'den itibaren sıcaklık düşecek. Ancak bu kez de nem patlaması nedeniyle nefes bile almak çok güç hale gelecek. Birçok ilçede yüzde 85'i aşacak olan nem oranı bazı ilçelerde yüzde 90'ı da aşacak.Bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Antalya'da Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurun aynı gün kenti terk etmesi tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 35°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 40°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkKÜTAHYA °C, 37°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZKıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 37°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 37°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 36°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 40°CAz bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 31°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 33°CAz bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CParçalı bulutluRİZE °C, 31°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CParçalı bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ °C, 37°CParçalı bulutluERZURUM °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 40°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 41°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 38°CParçalı bulutluKİLİS °C, 39°CParçalı bulutlu