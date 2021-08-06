İstanbul için kritik saat! Uyarı üstüne uyarı yaptılar!

Sıcak havalar Ağustos ayının gelmesi ile yurt genelinde etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bunaltan sıcaklar özellikle hafta balından beri etkisini sürdürüyor.
NEFES ALMAK BİLE ZORLAŞACAK
İstanbul'da da art arda 39 dereceyi gören sıcaklıklar görüldü. Bugün de benzer bir tablo oluşacak. Özellikle saat 15.00 ile 18.00 arası değim yerindeyse nefes almak bile zorlaşacak.
İSTANBULLULAR DİKKAT: 44 DERECE HİSSEDİLECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı saat 12.00'ye kadar 37 dereceyi görecek. Sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak. 15.00 ila 18.00 saatleri arasında sıcaklık 34 dereceye düşecek ancak hissedilen sıcaklık 44 derece olacak.
SAAT 18.00'E KADAR SÜRECEK
MGM'nin sitesinde yayınlanan verilere göre; 15.00'te hissedilmeye başlanacak 44 derece sıcaklık saat 18.00'e kadar sürecek. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere bu saatler arasında dışarı çıkılmamasının faydalı olacağı belirtiliyor.
NEM ORANI YÜZDE 64
Gün boyu nem oranı İstanbul standartlarında devam edecek. Nem MGM'de yer alan verilere göre yüzde 64 olacak.
GECE NEM PATLAMASI OLACAK
İstanbul'da 18.00'den itibaren sıcaklık düşecek. Ancak bu kez de nem patlaması nedeniyle nefes bile almak çok güç hale gelecek. Birçok ilçede yüzde 85'i aşacak olan nem oranı bazı ilçelerde yüzde 90'ı da aşacak.
Bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Antalya'da Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurun aynı gün kenti terk etmesi tahmin ediliyor.
6 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 40°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 38°C
Parçalı bulutlu
KİLİS °C, 39°C
Parçalı bulutlu