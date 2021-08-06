Özellikle yaşın ilerlemesi ile sıklıkla karşılaşılan sorunların başında gelen sık sık idrara çıkma birçok kişinin muzdarip olduğu konuların başında gelmektedir. Fakat insanlar genelde bu sorunu çok hafif alırlar veyahut görmezden gelirler. Bu sebeple sık sık tuvalete çıkmak ilerleyen dönemlerde önü alınamayan diğer sorunlara yol açabilir. Peki Çok sık idrara çıkma nedenleri nelerdir? İdrara sık çıkmak neyin belirtisi? İşte tüm detayları ile sık sık tuvalete çıkmanın nedenleri ve sık sık tuvalete çıkmaya iyi gelebilecek formüller.





İdrara Çok Sık Çıkmanın Nedenleri Nelerdir?



İdrara Sık Çıkmak Neyin Belirtisi Olabilir?



İdrara Sık Çıkmayı Önleyen Doğal Yöntemler



Sık idrara çıkma durumu erkeklerde veya kadınlarda görülebilir. Günde ortalama 7-8 kez idrara çıkma normal su tüketen biri için idealdir. İdrar sıklığı arttıkça bu kişiyi rahatsız eder. Bunun nedeni bazı sağlık problemleri olabilir. İdrara çıkma olayının nedeni, vücutta biriken suların, vücuttan atılmasıdır. İdrar içerisinde ürik asit, toksin, su ve bazı atıklar bulunur. Böbrekler ise bu süreçte büyük rol oynarlar.İdrar torbasının belli bir kapasitesi vardır. Bu kapasite doluncaya kadar kişide idrar yapma isteği oluşmaz. İdrar, idrar torbası içinde kalır. Belli bir noktadan sonra vücuttan atılma isteği oluşur. İdrar sıklığı, idrar kaçırma ile aynı şey değildir. İdrar sıklığında normalden fazla tuvalete gitme durumu söz konusudur. Sık idrara çıkmanın nedenleri şunlar olabilir;-Tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak sık idrara çıkılabilir. Normalden fazla alkol veya kafein tüketen kişiler sık idrara çıkarlar.-Böbrek problemleri olanlar-Diyabet sorunu yaşayanlar-Hamilelik sürecinde bulunan kişiler-Prostat sorunu olanlarİdrara sık çıkma durumu gece olduğunda kişinin uyku düzenini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bir süre sonra bu durum alışkanlığa dönüşebilir. Sık idrara çıkma bazı şeylerin belirtisi olabilir. Bu durumlar ise şu şekildedir;-Böbrek problemleri-Prostat sorunu-Diyabet-Kaygılı ruh hali-Tüketilen yiyecek içeceklerin idrar söktürücü yapıda olması-Sinir sistemi sorunları-Pelvik bölgede bir kitle olması-Sistit sorunu yaşamak-Mesane kanseri-Böbrek taşı olması-Cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmış olmakAşırı idrara çıkma sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir doktora başvurması gerekir. Yapılan tetkikler sonrasında teşhis konulacaktır.-Maydonoz-Kızılcık Suyu-Limon Suyu-Karnabahar Kürü-Sarımsakvesorularının yanıtı bu şekildedir.