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Siyaset
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki: Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki: Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan

CHP ve yandaşı medya yalanlarını sürdürüyor. CHP kanalı KRT TV'nin 'Bakan Pakdemirli'ye yangın bölgesinde isyan eden kadın gözaltına alındı' haberini paylaşarak yalanı yayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy iddiaların gerçek olmadığını belirterek, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. " ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:16
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:17
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki: Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken CHP ve yandaşı medyanın algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.


KRT YALAN HABER YAPTI FAİK ÖZTRAK KÖPÜRTTÜ


CHP'nin kanalı KRT TV 'Bakan Pakdemirli'ye yangın bölgesinde isyan eden kadın gözaltına alındı' şeklinde algı içerikli bir haber yaptı.

Haberi alıntılayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "HalkTV canlı yayınını basıp, sunucu ve yorumcuları tartaklamaya kalkan ayak takımı serbest. Kifayetsiz Bakanı protesto eden yurttaş gözaltında. Sevsinler sizin gücünüzü… Zulm ile abad olanın, Ahiri berbat olur." ifadeleriyle yalanı köpürttü.

İÇİŞLERİ YALANLADI


İçişleri Bakanlığı KRT TV ve CHP Sözcüsü Öztrak'ı yalanladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Twitter üzerinden Öztrak'ın tweetini alıntılayarak bir yanıt verdi.

"VALLAHİ BIKTIK, BİLLAHİ BIKTIK BU YALANLARINIZDAN"


Ersoy, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın…" ifadeleriyle tepki gösterdi.


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