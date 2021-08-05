PKK Ezidi azınlığın çocuklarını böyle kaçırmış!

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Ezidi genç sayısının DEAŞ'ın kaçırdıklarından daha fazla olduğunu söyledi. PKK ve Haşdi Şabi'nin Sincar'daki mevcut karışıklığın esas nedeni olduğuna işaret eden Kaçak 'PKK Sincar'da çocukları kaçırıyor. Buna karşı çıkan babaların yakasına yapışıp, hesap soruyor, cezalandırıyor' dedi.



HARAÇ TOPLUYORLAR



PKK'nın Şengal'i işgal ettiğini ve Türkiye'nin bölgeyi bombalanmasına gerekçe sunduğunu kaydeden Kaçak şöyle devam etti: 'Sincar'ın yeniden inşasına ve ticaretin yapılmasına engel oluyorlar. Halktan haraç alıyorlar, hükümet kurumlarını işgal ediyorlar, halkın evlerine dönmesini engelliyorlar. Emniyet Müdürlüğü binası PKK'nın işgali altında mesela. PKK, bazı devletlerin desteği ile buraya yerleşti. Bu faaliyetleri büyük bir tehdittir.'





