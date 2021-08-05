İşte orman yangınlarının gerçek kahramanları! Bu görüntüler unutulmayacak...

Tüm Türkiye orman yangınları ile tek yürek mücadele ederken, mücadelenin asıl kahramanları tabii ki itfaiye personelleri oldu.Yorgun ve bitap halde yangınları söndürmeye çalışan itfaiye personellerinin hali sosyal medyada gündem oldu.
İtfaiye ekipleri, orman yangılarıyla mücadelede büyük bir özveri ortaya koyuyor.
Alevlere karşı havadan müdahalenin yanı sıra karadan da ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı bölgelerde yangınları kontrol altına alma girişimleri devam ederken, ilçede yoğun mücadelenin ardından yorgun düşen itfaiyeciler objektiflere yansıdı.