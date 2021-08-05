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İşte orman yangınlarının gerçek kahramanları! Bu görüntüler unutulmayacak...

İşte orman yangınlarının gerçek kahramanları! Bu görüntüler unutulmayacak...

Tüm Türkiye orman yangınları ile tek yürek mücadele ederken, mücadelenin asıl kahramanları tabii ki itfaiye personelleri oldu.Yorgun ve bitap halde yangınları söndürmeye çalışan itfaiye personellerinin hali sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:01
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:34
İşte orman yangınlarının gerçek kahramanları! Bu görüntüler unutulmayacak...

İtfaiye ekipleri, orman yangılarıyla mücadelede büyük bir özveri ortaya koyuyor.

Alevlere karşı havadan müdahalenin yanı sıra karadan da ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı bölgelerde yangınları kontrol altına alma girişimleri devam ederken, ilçede yoğun mücadelenin ardından yorgun düşen itfaiyeciler objektiflere yansıdı.

GECELERİNİ GÜNDÜZLERİNE KATTILAR


Alevlerin ilerlemesini durdurmak için saatlerce çaba harcayan ve cansiperane mücadele eden itfaiye personeli, bulabildikleri yerlerde dinlenmeye çalıştı.

Çalışanlardan bazıları masada uyurken, kamyonetin kasasında kendilerine yer yapanlar da vardı.

YANGINLARLA MÜCADELEDE FEDAKARCA ÇALIŞIYORLAR



Sosyal medyada gündem olan kareler için 'Mücadelenin gerçek kahramanları', 'Özveriniz unutulmaz', 'Hakkınız ödenmez' şeklinde yorumlar yapıldı.

Orman yangınlarıyla mücadeleye 20 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi ile yaklaşık 5 bin 200 personel katılıyor.





Orman Yangınları SöndürmeOrman Yangınlarıİtfaiye Personeli


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