Aşı olmayana PCR testi zorunluluğu!

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede devam ediyor



Günlük vaka sayısının 30 bine dayanması, normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden endişelere yol açtı.



Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.



Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de 'Aşısızlara kısıtlama gelecek mi gelemeyecek mi?' soruları son günlerde kamuoyunun tartıştığı konulardan biri oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.







ZORUNLU OLACAĞI DÜŞÜNÜLMÜYOR



AŞI OLMAYANA PCR





'SOSYALLEŞMEK İSTİYORUM DİYORSANIZ...'

Hükümet olarak aşı zorunluluğundan yana olmadıklarını; ikna edilerek aşı tereddünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşündüklerini belirten Bakan Koca, 'Vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim.' dedi.Fahrettin Koca, PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret ederek toplumda kalabalık olabilecek yerlede PCR testi istenebileceğini söyledi.Aşı olanı korumak istediklerini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı;'Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirler arası otobüse bineceğim diyorsanız...'