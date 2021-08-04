Prostat Nedir? Prostat Belirtileri Nelerdir Erkeklerde Prostatın Sebepleri Nelerdir?

Prostat, idrar torbası çıkışında bulunan ve üreme ile alakadar olan 20 gramlık salgı bezine verilen isimdir. İçerisinde idrar kanalının geçtiği ve yaşlanmaya bağlı olarak boyutunda değişiklik görülen prostat ilerleyen yaşlarda ciddi hastalıklara sebep olabilmektedir. Peki, erkeklerde görülen prostat nedir? Prostat belirtileri nelerdir? ve erkeklerde prostatın sebepleri nelerdir?





Prostat Nedir?

Prostat Belirtileri Nelerdir?



Prostat Tedavisi Nasıldır?



Prostat Tedavisi Ne Kadar Sürer?



Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir?



Prostat; idrar torbasının çıkışında bulunan ve üreme ile ilgili işlevleri yerine getiren salgı bezidir. 1-20 gramdan oluşan bu sargı bezinin içerisinde idrar kanalları geçmektedir. Yaşlanma ve çeşitli faktörler sebebiyle boyutu büyüyen prostat, normal boyutlarının üzerine çıktığında ciddi sağlık problemlerine sebep olmaktadır.Prostat hastalığı riski taşıyan pek çok erkek prostat belirtileri nelerdir? sorusunun cevabını aramaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda prostatın pek çok belirtisi vardır. Birey kendi bedenini gözlemleyerek prostat belirtilerine sahip olup olmadığına karar verebilir. Peki,• İdrar yaparken zorluk• Kesik kesik idrara çıkma• İdrarda yaparken yanma• Sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı• Mesanede tam boşaltılmamış hissi• Geceleri sıklıkla idrara çıkma• İdrar tutma zorluğu• İdrardan sonra devam eden damlamalar• İdrar yapamama durumu• İdrarda ve menide kan görülmesi• Ağrılı boşalma durumu• Kasık, kalça, sırf ve bel ağrılarıarasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhisiçin oldukça önemlidir.Prostat hastalarının merak ettiği bir diğer soru ise prostat tedavisi nasıldır? Sorusudur. Prostat tedavisi alanında uzman doktorların kontrolünde gerçekleştirilen tedaviler arasında yeralmaktadır. Gerekli testlerin ve muayenelerin yapılmasının ardından ilaç kullanımı gerçekleştirilir. Bu ilaçlar prostat sebebiyle ortaya çıkan ağrıları kesecek ağrı kesici-antiinflamatuarve alfa- blokerlerden oluşmaktadır. Bu ilaçların yanı sıra bazı prostat hastalarında antibiyotik kullanımı da gerçekleştirilmektedir.Prostat problemi ile karşı karşıya kalan hastalar prostat tedavisi ne kadar sürer sorusunu sormaktadır. Kişinin vücut fonksiyonları, prostat seviyesi, yaşı gibi faktörlere bağlı olarak tedavi süresi değişmektedir. Prostat tedavisi genellikle çoğu erkekte birkaç hafta sürerken bazı erkeklerde birkaç ay sürebilmektedir.fizyolojik ve çevresel faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye göre değişim göstermektedir. Genel bir ifadeyle• Tuvalete çıkmada zorluk• Kesikli idrar akışı• İdrara çıkarken ağrı ve yanma hissi• Sık tuvalete çıkma isteği• Mesaneyi boşaltamama hissi• Geceleri sık sık idrara çıkma durumu• İdrar tutmada zorluk• İdrara çıktıktan sonra damlamanın devam etmesi• İdrar yapamama durumuarasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Prostat kanserinin teşhis zamanı tedavisürecinin olumlu seyretmesi açısından olukça önemlidir. Geç teşhisler ciddi semptomların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.